Beton trifft Ballzauber - Freren bittet den Lohne zum Tanz

Wenn am Mittwochabend um 20:00 Uhr im Frerener Waldstadion der Anpfiff ertönt, steht zum Abschluss der Hinrunde das wohl heißeste Duell der Bezirksliga auf dem Programm. Die SG Freren empfängt den Union Lohne, ein echtes Spitzenspiel mit richtungsweisendem Charakter.

Die Gastgeber haben sich in dieser Saison als defensives Bollwerk etabliert. Nur 14 Gegentore in bisher 14 Partien sprechen eine deutliche Sprache: Die Mannschaft von Hoff und Wald überzeugt mit disziplinierter Arbeit gegen den Ball, organisiert über alle Mannschaftsteile hinweg. Trotz des Abgangs ihres Torjägers Thelen hat Freren in der Offensive Lösungen gefunden. Wecks (11 Treffer) und F. Hoff (7 Treffer) bilden ein gefährliches Duo, das auch der Lohner Hintermannschaft Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Mit einem Sieg könnte die SG den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen, die Motivation ist entsprechend groß.

Doch auch die Gäste aus Lohne reisen mit klarer Zielsetzung an. Ein Auswärtssieg würde die Spitzenposition bedeuten, und Trainer Brode hat sein Team auf einen harten Schlagabtausch eingestellt. Personell muss der Coach allerdings erneut improvisieren: Lake, Kamp und Berger fallen weiterhin verletzt aus. Dennoch ist die Erinnerung an den letzten Auftritt in Freren Antrieb genug. „Damals sind wir hier mit 0:7 untergegangen, das sitzt noch tief“, erinnert sich Brode. „Uns ist bewusst, dass wir eine sehr starke Leistung brauchen, um hier etwas mitzunehmen.“