Beton Boys gewinnen souverän gegen Darmstadt !

Am 6 Spieltag der Futsal Regionalliga war bei den Münchnern Beton Boys die Mannschaft aus Darmstadt zu Gast.

Die Münchner derzeit am 2 Tabellenplatz wollten hier den Anschluss nicht verlieren und waren trotz ein paar Ausfällen auf den Sieg ausgelegt.

Ab der ersten Spielminute war die Mannschaft vom Trainer I.Krajinovic Spielbestimmend und so dauerte es nicht lange als der führende in der Torschützenliste ( V. Gavrić 1:0 / 5.min) nach schöner vorarbeit von A. Bonić den ersten Treffer markieren.

In der Folge drückten die Hausherren vor etwa 150 Zuschauern weiter und so kamen weitere zwei Treffer ( 2:0 / 8.min. J. Šimić und 3:0 / 9.min. T. Ptičar) und nach nur neun Spielminuten stand es 3:0 auf der Anzeigetafel.

Mit diesem Ergebnis ging es auch dann auch in die Halbzeit und für die Zuschauer schien es als ob das ein klares Ding für die Münchner wäre. Die Darmstädter sind aber mit einem Riesen Kader angereist und der Gästetrainer fand in der Kabine anscheinend die richtigen Worte denn die Gäste kamen aus der Kabine mit viel mehr mut in den Duellen.

So gelang es den Gästen nach einem schönen Spielzug in der 25.-ten Spielminute auf 3:1 ( M. Gamulin ) zu verkürzen.