Beton-Bollwerk "geknackt"

Die Gäste aus Egenbüttel hatten in diesem Nachbarschafts-Derby Beton "hoch drei" angemischt. Sie warteten nur auf Fehler unseres Teams. Bis zur 82.Spielminute mussten die TuS Holstein-Fans auf die Erlösung warten. Der Siegtreffer in einem einseitigen Spiel erzielte unser eingewechselter Trainer Ibrahim Yener. Was aber am Ende zählt, ist nur der Dreier.