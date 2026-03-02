 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielbericht

Beton-Bollwerk "geknackt"

von Uwe Langeloh · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Bezirksliga HH West
Holst.Quickb
Egenbüttel
Gestern, 13:00 Uhr
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
SC Egenbüttel
SC EgenbüttelEgenbüttel
1
0

Die Gäste aus Egenbüttel hatten in diesem Nachbarschafts-Derby Beton "hoch drei" angemischt. Sie warteten nur auf Fehler unseres Teams. Bis zur 82.Spielminute mussten die TuS Holstein-Fans auf die Erlösung warten. Der Siegtreffer in einem einseitigen Spiel erzielte unser eingewechselter Trainer Ibrahim Yener. Was aber am Ende zählt, ist nur der Dreier.