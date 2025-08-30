Beton anrühren lohnt sich - Herbrum ringt Hüven nieder

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽

Freitagabend, Flutlicht, 1.Kreisklasse - besser kann man ins Wochenende kaum starten. Auf dem kleinen Platz in Herbrum war alles angerichtet für ein echtes Topspiel. Zumindest für Freunde des gepflegten „hinten reinstellens“ wurde einiges geboten.

Erste Hälfte: Chancen, aber kein Happy End

Beide Teams tasteten sich ab wie zwei Boxer in der ersten Runde. Hüven hatte über Sandmann, Bunten & Co. gute Möglichkeiten, aber Latte, Keeper und die berühmte fehlende Präzision machten einen Strich durch die Rechnung. Herbrum dagegen testete den Torwart meist mit Schüsschen aus der Kategorie „Sonntagsplatz“. Halbzeitfazit: 0:0 und irgendwie gerecht.

Zweite Hälfte: Einmal geschlafen, schon bestraft

Kurz nach Wiederanpfiff schlief Hüven im Aufbau, Düthmann legte quer, Kampling bedankte sich und schob locker zum 1:0 ein (47.). Danach machte Herbrum das, was sie offenbar am besten können: den Betonmischer anwerfen. Mit Libero(!) und dem Motto „jeder Ball ist ein langer Ball“ verteidigten sie, was das Zeug hielt.

Hüven verzweifelt, Herbrum mauert

Hüven rannte an, scheiterte aber mal am Keeper, mal am Pfosten, mal am eigenen Unvermögen. Sogar fast ein Eigentor schenkte Herbrum her (90.+3), doch auch das verhinderte der Schlussmann sensationell. Am Ende blieb es beim 1:0, und Herbrum durfte sich über drei Punkte freuen, während manch neutraler Zuschauer das Gefühl hatte, eine Abwehrschulung für Fortgeschrittene gesehen zu haben.

Fazit

Ein Tor reicht, Beton hält. Hüven hätte einen Zähler mindestens verdient gehabt, aber Fußball ist eben kein Wunschkonzert. Für Unterhaltung sorgte nicht nur das Spiel, sondern auch der Liveticker von Jan Sandmann, der mit spitzer Feder festhielt, wie sich Herbrum den Sieg „ermauerte“. Die 1.848 Aufrufe sprechen Bände: Kreisklasse bleibt einfach Kult.