Allgemeines
Bethen will Altenoythe ärgern – Molbergen mit Rückenwind

Hansa Friesoythe peilt zweiten Sieg an

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 wollen einige Teams an ihren gelungenen Auftakt anknüpfen, während andere die Scharte vom ersten Spieltag auswetzen möchten. Aufsteiger SV Bethen überraschte zum Start mit einem 2:0-Erfolg in Lastrup und will nun auch gegen Titelkandidat Altenoythe für Aufsehen sorgen. Molbergen hingegen reist mit Rückenwind aus dem 5:0 gegen Petersdorf zum nächsten Duell, während Thüle nach spielfreier Premiere erstmals ins Geschehen eingreift. Zudem will Hansa Friesoythe den gelungenen Auftakt gegen Visbek bestätigen, das nach der Auftaktniederlage in Lutten auf die ersten Punkte schielt.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
SV Petersdorf
SV PetersdorfPetersdorf
15:00

Während Thüle am ersten Spieltag noch pausierte, gab es für den SV Petersorf zum Saisonauftakt eine herbe 0:5-Klatsche im Heimspiel gegen Moldbergen. Dieser Frust soll nun im ersten Auswärtsspiel in Punkte umgemünzt werden, um einen Fehlstart zum Saisonbeginn zu vermeiden.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
15:00

Molbergen feierte gegen Petersdorf einen Auftakt nach Maß und will nun an dieser Leistung anknüpfen. Lastrup ging im Heimspiel gegen gegen den Aufsteiger SV Betehen leer aus und steht nun vor der nächsten schweren Aufgabe.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
14:00

Viel schöner hätte das erste Bezirksligaspiel der Vereinsgeschichte für den SV Bethen nicht verlaufen können – mit einem 2:0- Auswärtssieg machte der Neuling so richtig auf sich aufmerksam und will gegen Altenoythe diese Leistung nun bestätigen, wenn doch es gegen den Titelanwärter eine Mammutaufgabe wird.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
15:00

Gegen Altenoythe gab es für Frisia Goldenstedt nichts zu holen, das soll sich nun gegen Höltinghausen ändern. Die Gäste unterlagen zuletzt vor heimischer Kulisse mit 0:2 Hansa Friesoythe und haben nun ebenfalls Lust auf die ersten Zähler.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
SV Rot-Weiss Visbek
SV Rot-Weiss VisbekSV RW Visbek
15:00

Hansa Friesoythe feierte in Hötinghausen einen gelungenen Saisonstart und trifft nun auf Rot-Weiß Visbek. Die anreisenden Gäste mussten vergangene Woche mit 0:2 dem TuS Lutten geschlagen haben. Die Favoritenrolle liegt bei dem Hausherren.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Osterfeine
SV Schwarz-Weiß OsterfeineOsterfeine
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
15:00

Der Aufsteiger hat letzte Woche noch pausiert und startet somit nun in die neue Bezirksligasaison und erwartet direkt einmal den VfL Oythe und somit einen Kandidaten auf den Titel. Die Gäste gehen als klarer Favorit in die Partie, sollten den motivierten Aufsteiger aber keineswegs unterschätzen.

Heute, 19:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
19:00

Beide Mannschaften gingen punktlos aus dem ersten ersten Spieltag und werden dieses ungerne auf sich sitzen lassen wollen. Dementsprechend motiviert dürften beide Teams in die Partie gehen. Eine umkämpfte Begegnung ist zu erwarten.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brockdorf
SV Grün-Weiß BrockdorfBrockdorf
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
15:00

Für Brockdorf ist es das erste Spiel der neuen Spielzeit, Holdorf hingegen durfte schon ran und sammelte die ersten drei Punkte bei Amasya Spor Lohne. Die Gastgeber werden alles daran geben eine gelungenes erstes Heimspiel zu absolvieren.

