Bethen will Altenoythe ärgern – Molbergen mit Rückenwind

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 wollen einige Teams an ihren gelungenen Auftakt anknüpfen, während andere die Scharte vom ersten Spieltag auswetzen möchten. Aufsteiger SV Bethen überraschte zum Start mit einem 2:0-Erfolg in Lastrup und will nun auch gegen Titelkandidat Altenoythe für Aufsehen sorgen. Molbergen hingegen reist mit Rückenwind aus dem 5:0 gegen Petersdorf zum nächsten Duell, während Thüle nach spielfreier Premiere erstmals ins Geschehen eingreift. Zudem will Hansa Friesoythe den gelungenen Auftakt gegen Visbek bestätigen, das nach der Auftaktniederlage in Lutten auf die ersten Punkte schielt.