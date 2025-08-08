Bethen will Altenoythe ärgern – Molbergen mit Rückenwind

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 wollen einige Teams an ihren gelungenen Auftakt anknüpfen, während andere die Scharte vom ersten Spieltag auswetzen möchten. Aufsteiger SV Bethen überraschte zum Start mit einem 2:0-Erfolg in Lastrup und will nun auch gegen Titelkandidat Altenoythe für Aufsehen sorgen. Molbergen hingegen reist mit Rückenwind aus dem 5:0 gegen Petersdorf zum nächsten Duell, während Thüle nach spielfreier Premiere erstmals ins Geschehen eingreift. Zudem will Hansa Friesoythe den gelungenen Auftakt gegen Visbek bestätigen, das nach der Auftaktniederlage in Lutten auf die ersten Punkte schielt.
Während Thüle am ersten Spieltag noch pausierte, gab es für den SV Petersorf zum Saisonauftakt eine herbe 0:5-Klatsche im Heimspiel gegen Moldbergen. Dieser Frust soll nun im ersten Auswärtsspiel in Punkte umgemünzt werden, um einen Fehlstart zum Saisonbeginn zu vermeiden.
Molbergen feierte gegen Petersdorf einen Auftakt nach Maß und will nun an dieser Leistung anknüpfen. Lastrup ging im Heimspiel gegen gegen den Aufsteiger SV Betehen leer aus und steht nun vor der nächsten schweren Aufgabe.
Viel schöner hätte das erste Bezirksligaspiel der Vereinsgeschichte für den SV Bethen nicht verlaufen können – mit einem 2:0- Auswärtssieg machte der Neuling so richtig auf sich aufmerksam und will gegen Altenoythe diese Leistung nun bestätigen, wenn doch es gegen den Titelanwärter eine Mammutaufgabe wird.
Gegen Altenoythe gab es für Frisia Goldenstedt nichts zu holen, das soll sich nun gegen Höltinghausen ändern. Die Gäste unterlagen zuletzt vor heimischer Kulisse mit 0:2 Hansa Friesoythe und haben nun ebenfalls Lust auf die ersten Zähler.
Hansa Friesoythe feierte in Hötinghausen einen gelungenen Saisonstart und trifft nun auf Rot-Weiß Visbek. Die anreisenden Gäste mussten vergangene Woche mit 0:2 dem TuS Lutten geschlagen haben. Die Favoritenrolle liegt bei dem Hausherren.
Der Aufsteiger hat letzte Woche noch pausiert und startet somit nun in die neue Bezirksligasaison und erwartet direkt einmal den VfL Oythe und somit einen Kandidaten auf den Titel. Die Gäste gehen als klarer Favorit in die Partie, sollten den motivierten Aufsteiger aber keineswegs unterschätzen.
Beide Mannschaften gingen punktlos aus dem ersten ersten Spieltag und werden dieses ungerne auf sich sitzen lassen wollen. Dementsprechend motiviert dürften beide Teams in die Partie gehen. Eine umkämpfte Begegnung ist zu erwarten.
Für Brockdorf ist es das erste Spiel der neuen Spielzeit, Holdorf hingegen durfte schon ran und sammelte die ersten drei Punkte bei Amasya Spor Lohne. Die Gastgeber werden alles daran geben eine gelungenes erstes Heimspiel zu absolvieren.