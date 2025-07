Besuch in der Kreisliga kostet bald mehr

Voller Einsatz: Die Vereine aus dem Kreis Bergstraße (hier eine Szene aus dem Spiel TV Lampertheim gegen den FV Hofheim aus dem Mai) trafen sich zu ihrer Rundenbesprechung. Dabei wurden einige Neuerungen vorgestellt. Foto: Thorsten Gutschalk

Bergstraße (all). Freunde des Amateur-Fußballs müssen sich darauf einstellen, für den Besuch eines Spiels künftig ein wenig mehr zu bezahlen. Die Vereinsvertreter plädierten bei den drei Hinrundenbesprechungen der Bergsträßer Kreisligen fast einmütig dafür, die Eintrittspreise anzupassen. Ein Grund ist die Heraufsetzung der Schiedsrichterspesen, die seit 17. Juli in Kraft ist und bei einer hessenweiten Umfrage von 60 Prozent der Clubs befürwortet wurde. Seit 2019 sind die Eintrittspreise im Kreis Bergstraße stabil. Zum Vergleich: Ein bei vielen Fans beliebtes Getränk verteuerte sich in diesem Zeitraum im Schnitt um mehr als 20 Prozent.

Für den Besuch eines Spiels werden pro Klasse jeweils fünfzig Cent mehr fällig. Die Preise: Kreisoberliga 4,50 Euro, A-Liga 4,00, B-Liga 3,50, C- und D-Liga 3,00 Euro. Die Vereine folgten damit einem Vorschlag des Kreis-Fußballausschusses, der eine moderate Erhöhung vorschlug, den Vereinen aber weiter zugesteht, selbst über Sonderkonditionen für bestimmte Personengruppen (Frauen, Rentner) zu entscheiden.

Ums Geld geht es auch bei Nichtantritten von Aktiven- und Jugendmannschaften (ab D-Jugend). Hier wurden die in der Region Darmstadt bislang unterschiedlich gehandhabten Strafen vereinheitlicht. Eine kurzfristige Spielabsage wird für die Vereine künftig teurer. Dabei wird abgestuft: Der erste Nichtantritt schlägt nun mit 100 Euro (statt 35) zu Buche, für eine Absage am Spieltag selbst werden 125 Euro fällig. Die Strafen erhöhen sich beim zweiten Nichtantritt auf 150 Euro (175 am Spieltag), beim dritten auf 200 Euro (225). An den letzten beiden Spieltagen gibt es einen Aufschlag von 100 Prozent. In der D-Liga gelten ermäßigte Sätze. Die Planungen gehen schon bis zur Saison 26/27