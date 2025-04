Bestmögliche Platzierung liefert Motivation

Man könnte zu dem Schluss kommen, dass es für den VfB Eppingen nur noch um die Goldene Ananas in der Verbandsliga geht. Als Siebter liegt er im oberen Mittelfeld und hat nach oben wie nach unten ganz viel Luft.

"Es geht um die bestmögliche Platzierung und genau daraus ziehen wir unsere Motivation", verspricht David Pfeiffer, dass seine Elf überhaupt nichts davon hält, die Saison irgendwie auslaufen zu lassen. Der VfB-Trainer wird obendrein ganz genau hinschauen wer sich wie präsentiert und daraus seine eigenen Schlüsse für 2025/26 ziehen.

In den vergangenen Wochen hat das, mit Ausnahme der 0:1-Niederlage beim VfB Bretten mitten in der abgeschlossenen englischen Woche, ganz gut funktioniert. "Das war eine total unnötige Niederlage", blickt Pfeiffer immer noch leicht verärgert zurück, weiß die Pleite gleichzeitig aber einzuordnen, "so ein Spiel ist im Laufe einer Runde immer mal drin."