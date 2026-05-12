Bestes Torverhältnis nicht genug: Kuriose Lage an der Kreisliga-Spitze

Drei Teams, 75 Punkte, jeweils nur zwei Niederlagen - und trotzdem eine ungewöhnliche Reihenfolge: In der Kreisliga B Oberhausen-Bottrop, Gruppe 2, entscheidet aktuell nicht das Gesamttorverhältnis, sondern der direkte Vergleich zwischen DJK Adler Oberhausen, Post SV Oberhausen und Blau-Weiß Oberhausen-Lirich.
Auf den ersten Blick müsste Blau-Weiß Oberhausen-Lirich eigentlich ganz vorne stehen. Das Team hat mit 163:27 Toren nicht nur die meisten Treffer erzielt, sondern auch das klar beste Torverhältnis der drei Aufstiegskandidaten. Post SV Oberhausen kommt auf 156:42 Tore, Adler Oberhausen auf 141:23. Trotzdem führt Adler die Tabelle an, Post steht auf Rang zwei und Blau-Weiß nur auf Platz drei.
Der Grund liegt im direkten Vergleich. Weil alle drei Teams punktgleich sind, wird eine Sondertabelle aus den direkten Duellen der drei Spitzenmannschaften gebildet. Dort haben Adler, Post und Blau-Weiß ebenfalls jeweils sechs Punkte geholt. Damit entscheidet innerhalb dieser Mini-Tabelle nicht das Gesamttorverhältnis der Saison, sondern zunächst die Bilanz aus den direkten Vergleichen. Diese Maßnahme muss im direkten Vergleich mit drei oder mehr punktgleichen Teams immer herangezogen werden.
In dieser Sonderwertung haben alle drei Teams zwei Siege und zwei Niederlagen gesammelt. Adler Oberhausen gewann gegen Post SV zunächst mit 2:0, verlor das Rückspiel aber mit 1:4. Gegen Blau-Weiß setzte es ein 1:2, dafür gewann Adler das zweite Duell deutlich mit 6:2. Daraus ergibt sich in der Sondertabelle ein Torverhältnis von 10:8.
Post SV Oberhausen gewann den direkten Vergleich gegen Adler zwar insgesamt nach Toren, weil nach dem 0:2 ein 4:1 folgte. Gegen Blau-Weiß gab es jedoch ein 3:1 und ein 1:2, sodass Post in der Dreierwertung auf 8:6 Tore kommt. Blau-Weiß wiederum holte ebenfalls sechs Punkte, steht in der Sondertabelle mit 7:11 Toren aber hinten.
Damit ist die kuriose Lage erklärt: Adler und Post haben in der Sondertabelle beide eine Tordifferenz von +2, Adler hat aber mehr Tore erzielt. Deshalb steht Adler aktuell vor Post - obwohl Post im direkten Vergleich mit Adler besser abgeschnitten hat und Blau-Weiß über die gesamte Saison das deutlich beste Torverhältnis besitzt.
Auch der Spielplan hält die Spannung hoch. Adler Oberhausen gastiert zunächst beim FC Sterkrade 72 II, danach folgen Partien beim SC Eintracht Oberhausen. Post SV Oberhausen muss noch zu TB Oberhausen 1889 II und FC Sterkrade 72 II, dazwischen wartet das Heimspiel gegen DJK Arminia Lirich II. Blau-Weiß Oberhausen-Lirich spielt zunächst bei BV Osterfeld 1919 II, danach gegen TB Oberhausen 1889 II und abschließend bei DJK Arminia Lirich II.
Klar ist: Jeder Ausrutscher kann in dieser Konstellation entscheidend sein. Sollte das Trio bis zum Schluss punktgleich bleiben, könnte am Ende ausgerechnet die Sondertabelle der direkten Duelle über Aufstieg, Rangfolge und mögliche Enttäuschungen entscheiden. Genau deshalb ist das Rennen an der Spitze nicht nur spannend, sondern auch ungewöhnlich kompliziert.
Fortuna Bottrop II wird als wahrscheinlicher Vizemeister der Gruppe 1 die Situation der Konkurrenz genau beobachten, schließlich spielen die beiden Zweiten noch einen Vizemeister aus.
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