Bestes Torverhältnis nicht genug: Kuriose Lage an der Kreisliga-Spitze In der Kreisliga B Oberhausen-Bottrop, Gruppe 2 stehen DJK Adler Oberhausen, Post SV Oberhausen und Blau-Weiß Oberhausen-Lirich punktgleich an der Spitze - wegen der Sondertabelle der direkten Duelle führt Adler trotz schlechterem Gesamttorverhältnis. von André Nückel · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Der Post SV Oberhausen ist aktuell Zweiter. – Foto: Michael Gorke

Drei Teams, 75 Punkte, jeweils nur zwei Niederlagen - und trotzdem eine ungewöhnliche Reihenfolge: In der Kreisliga B Oberhausen-Bottrop, Gruppe 2, entscheidet aktuell nicht das Gesamttorverhältnis, sondern der direkte Vergleich zwischen DJK Adler Oberhausen, Post SV Oberhausen und Blau-Weiß Oberhausen-Lirich.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Auf den ersten Blick müsste Blau-Weiß Oberhausen-Lirich eigentlich ganz vorne stehen. Das Team hat mit 163:27 Toren nicht nur die meisten Treffer erzielt, sondern auch das klar beste Torverhältnis der drei Aufstiegskandidaten. Post SV Oberhausen kommt auf 156:42 Tore, Adler Oberhausen auf 141:23. Trotzdem führt Adler die Tabelle an, Post steht auf Rang zwei und Blau-Weiß nur auf Platz drei. Der Grund liegt im direkten Vergleich. Weil alle drei Teams punktgleich sind, wird eine Sondertabelle aus den direkten Duellen der drei Spitzenmannschaften gebildet. Dort haben Adler, Post und Blau-Weiß ebenfalls jeweils sechs Punkte geholt. Damit entscheidet innerhalb dieser Mini-Tabelle nicht das Gesamttorverhältnis der Saison, sondern zunächst die Bilanz aus den direkten Vergleichen. Diese Maßnahme muss im direkten Vergleich mit drei oder mehr punktgleichen Teams immer herangezogen werden.

Adler liegt wegen mehr erzielter Tore vorne In dieser Sonderwertung haben alle drei Teams zwei Siege und zwei Niederlagen gesammelt. Adler Oberhausen gewann gegen Post SV zunächst mit 2:0, verlor das Rückspiel aber mit 1:4. Gegen Blau-Weiß setzte es ein 1:2, dafür gewann Adler das zweite Duell deutlich mit 6:2. Daraus ergibt sich in der Sondertabelle ein Torverhältnis von 10:8. Post SV Oberhausen gewann den direkten Vergleich gegen Adler zwar insgesamt nach Toren, weil nach dem 0:2 ein 4:1 folgte. Gegen Blau-Weiß gab es jedoch ein 3:1 und ein 1:2, sodass Post in der Dreierwertung auf 8:6 Tore kommt. Blau-Weiß wiederum holte ebenfalls sechs Punkte, steht in der Sondertabelle mit 7:11 Toren aber hinten.

Ausgangslage der Top-Teams erklärt. – Foto: Screenshot