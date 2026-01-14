Bestes Team der Samtgemeinde gesucht

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Sechs Teams spielen beim Traditionsturnier in Oldendorf.. – Foto: privat
Am Freitag, 16. Januar, findet ab 19 Uhr in der Sporthalle Oldendorf (Sunder Straße 25) das traditionelle Fußballturnier der Vereine der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten statt.
Neben dem diesjährigen Ausrichter SuSV Heinbockel (3. Kreisklasse) starten der SV Burweg (1. Kreisklasse), der TSV Großenwörden (1. Kreisklasse), der MTV Hammah (Bezirksliga), der MTV Himmelpforten (Kreisliga) und der Titelverteidiger FC Oste/Oldendorf (Bezirksliga) und kämpfen um den Pokal. Im vergangenen Jahr fiel das Turnier aus, da es in der Oldendorfer Sporthalle technische Probleme gab.