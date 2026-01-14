 2026-01-14T07:55:46.445Z

Halle
Sechs Teams spielen beim Traditionsturnier in Oldendorf..
Sechs Teams spielen beim Traditionsturnier in Oldendorf.. – Foto: privat

Bestes Team der Samtgemeinde gesucht

FC Oste/Oldendorf will Titel verteidigen

Am Freitag, 16. Januar, findet ab 19 Uhr in der Sporthalle Oldendorf (Sunder Straße 25) das traditionelle Fußballturnier der Vereine der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten statt.

Neben dem diesjährigen Ausrichter SuSV Heinbockel (3. Kreisklasse) starten der SV Burweg (1. Kreisklasse), der TSV Großenwörden (1. Kreisklasse), der MTV Hammah (Bezirksliga), der MTV Himmelpforten (Kreisliga) und der Titelverteidiger FC Oste/Oldendorf (Bezirksliga) und kämpfen um den Pokal. Im vergangenen Jahr fiel das Turnier aus, da es in der Oldendorfer Sporthalle technische Probleme gab.

