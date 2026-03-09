Bestes Rückrunden-Team: SV Pullach siegt auch gegen Polling

Pullach feierte einen klaren Erfolg gegen Polling. – Foto: Oliver Rabuser

Fünf Spiele, fünf Siege: Mit dem 4:1 (1:0) über den Vorletzten SV Polling hat der SV Pullach seinen Status als bestes Rückrunden-Team der Bezirksliga Süd untermauert. Trainer Fabian Beigl war allerdings nur teilweise mit dem Auftritt einverstanden: „In der ersten Halbzeit haben wir gar nicht ins Spiel gefunden. Ich war zur Pause sehr unzufrieden und bin in der Kabine auch deutlich geworden.“ Denn die Pollinger brachten die Raben mit langen Bällen und schnellem Umschaltspiel einige Male in Verlegenheit. Mangelnde Zielgenauigkeit der Gäste und Philipp Reisinger im SVP-Tor verhinderten unangenehme Folgen des von Beigl zuvor leise befürchteten und dann tatsächlich zutage getretenen Leichtsinns.

Einmal aber hatte Pullach richtig Zugriff auf den Gegner: Als dieser ausnahmsweise von hinten herausspielte, passte Josef Burghard gut auf, eroberte den Ball und bediente Sanntino Pandza, der das 1:0 erzielte (28.). Der Torschütze traf zudem die Latte (40.). „Sonst haben wir schlampig gespielt und hatten nur ein paar Zufalls-Halbchancen“, kritisierte Beigl.