Bester Transfer des Sommers? Groß Flottbek holt Adrian Sousa

Ligamanager Mustafa Arslan (v.l.), Adrian Sousa und Kapitän Ali Karaduman. – Foto: Verein

Die Groß Flottbeker SpVgg sorgt auf dem Hamburger Transfermarkt für ein echtes Ausrufezeichen. Adrian Sousa schließt sich dem Klub an und kommt von TuRa Harksheide aus der Oberliga Hamburg. Der 32-Jährige bringt eine Vita mit, die für einen Kreisligisten außergewöhnlich ist - und kommt ligaunabhängig nach Groß Flottbek.

Ligamanager Mustafa Arslan ordnet die Verpflichtung entsprechend selbstbewusst ein. „Er kommt ligaungebunden zu uns nach Groß Flottbek und das ist der Sommertransfer des Jahres aus der Oberliga zum noch Kreisligisten“, sagt Arslan. Für ihn ist der Transfer auch eine Botschaft an andere Vereine: „Das ist schon eine Ansage an den Amateurfußball, dass man sich auch an gestandene Spieler mal ranwagen sollte.“

Die Zahlen sprechen für sich: 186 Spiele und 83 Tore in der Oberliga Hamburg, dazu 65 Spiele mit 63 Treffern in der Landesliga Hamburg. Auch im Lotto-Pokal Hamburg war Sousa enorm gefährlich: In 16 Einsätzen erzielte er 19 Tore. Damit bekommt Groß Flottbek einen Angreifer, der über Jahre hinweg bewiesen hat, dass er Spiele entscheiden kann.

Dass ein Spieler mit dieser Bilanz zur Groß Flottbeker SpVgg kommt, ist aus Sicht des Vereins nicht nur sportlich, sondern auch menschlich begründet. Arslan sagt: „Wir konnten ihm sportliche Ziele anbieten und das familiäre Umfeld, wo er sich sehr wohl gefühlt hat und uns die Zusage gegeben hat.“

Der Kontakt zu Sousa entstand zunächst locker, wurde dann aber intensiver. Eine wichtige Rolle spielte dabei Kapitän Ali Karaduma. Arslan erklärt: „Mit Adrian wurden aus losen Gesprächen oder losem Kontakt intensivere Kontakte durch unseren Kapitän Ali Karaduma.“

Dabei spielt für Sousa offenbar nicht allein die Frage eine Rolle, in welcher Liga Groß Flottbek am Ende antritt. Der Klub wartet weiterhin auf die endgültige Konstellation. Sollte durch mögliche Verschiebungen im Hamburger Ligensystem doch noch der Sprung in die Bezirksliga möglich werden, würde sich die Ausgangslage verändern. Doch auch in der Kreisliga ist der Anspruch klar.

„In der Kreisliga ist es definitiv das Ziel, Meister zu werden. In der Bezirksliga wollen wir eine gute Rolle spielen“, sagt Arslan. Sollte Groß Flottbek in der Bezirksliga landen, gehe es zunächst darum, schnell Punkte einzufahren und sich zu stabilisieren. Danach werde man sehen, wo die Mannschaft in der Tabelle landen könne.

Sousa als Türöffner für weitere Gespräche

Die Verpflichtung von Sousa könnte für Groß Flottbek auch auf dem weiteren Transfermarkt helfen. Arslan berichtet von zusätzlichen Gesprächen mit Spielern aus höheren Ligen. „Wir haben noch einige Gespräche mit Spielern aus der Oberliga, Landesliga, die sich uns anschließen werden. Durch den Transfer von Adrian ist es noch leichter für uns, solche Spieler zu bekommen“, sagt der Ligamanager.

Seine Begründung ist klar: Groß Flottbek wolle nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch menschlich. „Wir können nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch menschlich und durch das familiäre Umfeld die Spieler nochmal für uns gewinnen“, sagt Arslan.

Wichtig ist ihm außerdem die Einordnung, dass der Verein nicht über finanzielle Versprechen arbeite. „Bei uns geht es nie um das Finanzielle. Bei uns wissen die Spieler, worauf sie sich einlassen, im ruhigen, geordneten Umfeld. Disziplin ist in der Mannschaft sehr hochgeschrieben.“

Ein Torjäger mit außergewöhnlicher Bilanz

Sportlich ist Sousa ein Spieler, der sofort eine große Rolle einnehmen kann. Seine Oberliga-Zahlen zeigen, dass er über lange Zeit auf hohem Niveau konstant torgefährlich war. 83 Treffer in 186 Oberliga-Spielen sind ein starker Wert. Noch auffälliger ist seine Landesliga-Quote mit 63 Toren in 65 Spielen.

Für Groß Flottbek bedeutet das nicht nur mehr Qualität im Angriff, sondern auch Erfahrung, Präsenz und Ausstrahlung. Ein Spieler, der in Oberliga, Landesliga und Pokal regelmäßig getroffen hat, kann einer Mannschaft in entscheidenden Phasen Sicherheit geben. Gerade wenn der Klub sportlich nach oben will, sind solche Spieler oft mehr als reine Torschützen.

Sousa soll deshalb nicht nur Tore liefern, sondern auch als Signalgeber wirken: Groß Flottbek meint es ernst.

Torwart gesucht - Arslan macht klare Ansage

Die Kaderplanung ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Arslan sucht weiterhin gezielt nach einem Torwart. „Wir hoffen auf weitere Zugänge, suchen explizit einen Torwart, der mindestens Bezirks- oder Landesliga-Niveau hat oder einen Jungtorwart, der sich vorstellen kann, in einer gestandenen Herrenmannschaft zu spielen, mit uns sportliche Erfolge zu feiern“, sagt der Ligamanager.

Kontakt: Mustafa Arslan, 0176 48565700

Groß Flottbek setzt ein deutliches Zeichen

Mit Adrian Sousa hat die Groß Flottbeker SpVgg einen Transfer gelandet, der weit über die eigene Liga hinaus Aufmerksamkeit erzeugen dürfte. Ein Spieler mit dieser Oberliga- und Landesliga-Bilanz wechselt nicht jeden Sommer zu einem Klub, der aktuell noch im Kreisligabereich verortet ist.

Genau deshalb ist die Verpflichtung ein Statement. Groß Flottbek will sportlich wachsen, sich ambitioniert aufstellen und im besten Fall schnell den nächsten Schritt machen. Ob Kreisliga oder Bezirksliga - mit Sousa bekommt die Mannschaft einen Angreifer, der in beiden Szenarien sofort ein Unterschiedsspieler sein kann.

Der Transfer zeigt: Groß Flottbek denkt nicht klein. Und der nächste Schritt auf dem Markt soll bereits folgen.

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