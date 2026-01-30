Bester Torschütze der Westfalenliga 1 wechselt in die Landesliga Top-Torschütze war überraschend im Sommer beim SV Mesum geblieben und hat nun wieder seinen Abschied verkündet von red · Heute, 12:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: SpVg Emsdetten 05

Der 30-jährige Julin Muthulingam führt mit 19 Treffern die Torschützenliste der Westfalenliga 1 an. Vor einem Jahr hatte er seinen baldigen Abgang zum A-Ligisten GW Amisia Rheine verkündet, war aber aufgrund beruflicher Veränderungen plötzlich doch beim SV Mesum geblieben. Inzwischen weist er in den vergangenen 18 Monaten eine sensationelle Bilanz von 35 Toren in 39 Westfalenliga-Spielen auf, die er in der kommenden Spielzeit bei der SpVg Emsdetten 05 fortsetzen möchte. Der Landesligist gab am heutigen Tage seine Verpflichtung bekannt.

Vor einer Woche verriet SVM-Trainer Pascal Wilmes: „Julin wird uns zum Saisonende verlassen. Wir wissen es seit Weihnachten. Muthu ist mit 30 Jahren in einem Alter, wo man sagt: Wenn er noch mal einen Schritt höher machen will, dann jetzt. Zwischen uns und ihm ist alles sauber gelaufen." Doch einen Schritt höher wird der Routinier nicht machen. Die in der Nähe sesshaften Oberligisten FC Eintracht Rheine und SC Spelle-Venhaus haben unter anderem um ihn gebuhlt, den Zuschlag bekam die siebtklassige SpVg Emsdetten 05.