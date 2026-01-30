Bester Torschütze der Westfalenliga 1 wechselt in die Landesliga

Der 30-jährige Julin Muthulingam führt mit 19 Treffern die Torschützenliste der Westfalenliga 1 an. Vor einem Jahr hatte er seinen baldigen Abgang zum A-Ligisten GW Amisia Rheine verkündet, war aber aufgrund beruflicher Veränderungen plötzlich doch beim SV Mesum geblieben. Inzwischen weist er in den vergangenen 18 Monaten eine sensationelle Bilanz von 35 Toren in 39 Westfalenliga-Spielen auf, die er in der kommenden Spielzeit bei der SpVg Emsdetten 05 fortsetzen möchte. Der Landesligist gab am heutigen Tage seine Verpflichtung bekannt.
Vor einer Woche verriet SVM-Trainer Pascal Wilmes: „Julin wird uns zum Saisonende verlassen. Wir wissen es seit Weihnachten. Muthu ist mit 30 Jahren in einem Alter, wo man sagt: Wenn er noch mal einen Schritt höher machen will, dann jetzt. Zwischen uns und ihm ist alles sauber gelaufen."
Doch einen Schritt höher wird der Routinier nicht machen. Die in der Nähe sesshaften Oberligisten FC Eintracht Rheine und SC Spelle-Venhaus haben unter anderem um ihn gebuhlt, den Zuschlag bekam die siebtklassige SpVg Emsdetten 05.
"Wir haben sehr früh mit ihm gesprochen, waren immer wieder im Austausch und hatten sehr gute Gespräche. Unser Chefcoach Daniel Apke hatte schon zu seinen Zeiten bei Rodde Kontakt zu ihm, als er gerade aus der Jugend in Hörstel gekommen war. Am Ende hat das gute Gefühl und auch die Entwicklung des Vereins dazu beigetragen, dass er sich für uns entschieden hat. Die Verpflichtung der Neuzugänge war auch für ihn wichtig. Er sieht hier eine Zukunft mit Potenzial", erklärt Emsdettens Sportlicher Leiter Mathias Lüttmann.
Mit Rui Guimaraes (SC Münster 08), Jan Springeneer (Borussia Münster), Semih Daglar (Westfalia Kinderhaus), Christopher Brüning (FC Matellia Metelen), Max Knoche (Concordia Albachten) und Georg Schrader (Borussia Münster) hat der Landesliga-Aufsteiger bereits ambitionierte Neuzugänge für die Saison 2026/27 präsentiert. In der laufenden Spielzeit könnten die Münsterländer bei nur drei Punkten Rückstand auf Platz 2, der mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer Aufstiegsrelegation berechtigen wird, auch noch in den Aufstiegskampf zur Westfalenliga eingreifen.