Bester Sturm gegen schwächste Abwehr

So langsam scheinen sich nach zehn Spieltagen die erwarteten Teams an der Tabellenspitze. Vorne thront mit blütenweißer Weste Dynamo Erkelenz, die immer souveräner auftreten und nahezu unbesiegbar scheinen. Wobei Trainer Hüseyin Bozkurt trotzdem keinen Gegner unterschätzen und die Spannung auch gegen die Gegner aus der unteren Tabelle hochhalten will.

Die vermeintlich leichteste Aufgabe hat dabei der SV Brachelen, der beim Schlusslicht VfR Übach-Palenberg antritt. Die Brachelener unter ihrem Trainer Danny Fäuster spielen bislang eine sehr starke Runde. Gegen Erkelenz verlor man knapp, ansonsten spielt man vor allem offensiv gut und konnte unter anderem den Vierten Selfkant und den Fünften Golkrath jeweils mit 2:0 schlagen.

Am Freitag kommt der Tabellenvorletzte SV Grün-Weiß Karken nach Erkelenz und ist dort krasser Außenseiter. Eigentlich sollte der beste Sturm der Liga aus Erkelenz mit der aktuell schlechtesten Abwehr keine Probleme haben. Damit würde Erkelenz wieder vorlegen und das Verfolgertrio Brachelen, Würm-Lindern und Selfkant müsste am Sonntag nachlegen, um den Rückstand in der Tabelle zumindest einigermaßen in Grenzen zu halten.

Gegen defensiv orientierte Teams tut man sich teilweise noch schwer, doch da sollte Übach-Palenberg als Gegner eigentlich genau richtig kommen. Denn der Aufsteiger hat zwar bislang erst drei Punkte auf dem Konto, versucht aber in jedem Spiel mitzuspielen und schaffte es so auch immer wieder sich eigene Möglichkeiten erspielen. Die Mannschaft von Trainer Candan Kocabay übertreibt es dabei manchmal etwas, so dass hinten Räume entstehen, die von den Teams in der Kreisliga A gut genutzt werden. Gelingt es, etwas mehr Ruhe und Ordnung in der Defensive auf den Platz zu bringen, wird es automatisch auch weitere Punkte geben. Doch gegen Brachelen, die aktuell mit sechs Ligasiegen in Folge gut in Form sind, dürfte es nicht für eine Überraschung reichen.

Die Spiele im Überblick: Erkelenz - Karken (Fr., 20 Uhr, Würm-Lindern - Schafhausen II, Übach-Palenberg - Brachelen, Rurich - Scherpenseel-Grotenrath, Breberen - Selfkant, Millich - Oberbruch (alle So., 14.30 Uhr), Dremmen - Golkrath, Geilenkirchen - Waldenrath/Straeten (beide So., 15 Uhr)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de