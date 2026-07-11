Bester Punkteschnitt jemals für TuRa Brüggen Brüggen schließt die Bezirksliga-Saison mit zwei Vereinsrekorden auf Platz vier ab. Doch eines hat die Mannschaft erheblich geschwächt. Und das muss kommende Spielzeit besser werden. von Arnd Janssen · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Diese Dinge liefen gut und weniger gut bei TuRa Brüggen. – Foto: Martin Häming

Für TuRa Brüggen, das lange in der Bezirksliga diese Saison sogar eine Rolle in der ganz oberen Tabellenregion mitspielte, ist es nach eigenen Angaben das beste Saisonergebnis jemals in der Vereinsgeschichte, was den Punktedurchschnitt angeht: 64 Punkte und Platz vier lautet die Bilanz. „Ich ordne uns aber auch auf Platz vier ein. Die Mannschaften vor uns gehören da auch hin aufgrund ihrer Konstanz. Aber wir hätten uns noch mehr ausrechnen können“, zieht Brüggen-Trainer Markus Müller Bilanz. Bei Brüggen sind die Ansprüche nach der fünften Saison in Folge, die der TuRa auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließt, nun mal auch ein wenig gestiegen.

Denn in vier Saisons der fünf vergangenen reichte es für die Top vier. Dennoch betont Müller. „Ein paar Punkte mehr, ja, aber der Aufstieg wäre nicht drin gewesen“. Zu stark die Konkurrenz um Neuwerk und Meerbusch. In der Hinrunde habe man gerade gegen die Konkurrenz an der Spitze zu wenig gepunktet. Das sei in der Rückrunde besser gewesen. „Doch auch gegen die Mannschaften unten haben wir zu wenig gepunktet. Dazu ist uns hinten raus etwas die Luft ausgegangen“, sagt Müller. Er bezieht sich auf die Pleiten gegen Nettetal II (1:3) und Krefeld-Bockum (1:2). Das war gut in der Saison 102 erzielte Tore waren ein Spitzenwert: „Brüggen hat noch nie über 100 Tore erzielt. Diese Konstanz und diesen Punkteschnitt haben wir bisher nicht erreicht“, sagt Müller. Dazu hätten sich die Neuzugänge gut in die Mannschaft integriert und schnell wohlgefühlt im Verein. Die neuen Spieler wie Simon Hübner, Florian Storms und Dennis Coenen spielten schnell zentrale Rollen.

Anfang Mai schlug Brüggen den OSV Meerbusch mit 3:2 – wohl der entscheidende Punktverlust des Vizemeisters, der den Sportfreunden Neuwerk zur Meisterschaft verhalf. Das war nicht gut Mit 62 Gegentoren kassierte Brüggen mit Abstand die meisten Treffer der vier Spitzenvereine. „Zwei Gegentore pro Spiel sind deutlich zu viel“, sagt Müller. Trotz eines breiten Kaders habe die Mannschaft immer mit mindestens drei oder vier Langzeitverletzten zu tun gehabt. Müller selbst, der eigentlich gar nicht am Training teilnimmt, musste sechs Mal diese Saison die Fußballschuhe schnüren. „Auch die zweite Mannschaft war knapp besetzt und konnte oft nicht aushelfen“, sagt der Coach. Ende Mai beim Derby gegen Dilkrath (4:1) standen dann sogar nur zwölf Spieler zur Verfügung.