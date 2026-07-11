Bester Punkteschnitt jemals für TuRa Brüggen

Für TuRa Brüggen, das lange in der Bezirksliga diese Saison sogar eine Rolle in der ganz oberen Tabellenregion mitspielte, ist es nach eigenen Angaben das beste Saisonergebnis jemals in der Vereinsgeschichte, was den Punktedurchschnitt angeht: 64 Punkte und Platz vier lautet die Bilanz. „Ich ordne uns aber auch auf Platz vier ein. Die Mannschaften vor uns gehören da auch hin aufgrund ihrer Konstanz. Aber wir hätten uns noch mehr ausrechnen können“, zieht Brüggen-Trainer Markus Müller Bilanz. Bei Brüggen sind die Ansprüche nach der fünften Saison in Folge, die der TuRa auf einem einstelligen Tabellenplatz abschließt, nun mal auch ein wenig gestiegen.
Denn in vier Saisons der fünf vergangenen reichte es für die Top vier. Dennoch betont Müller. „Ein paar Punkte mehr, ja, aber der Aufstieg wäre nicht drin gewesen“. Zu stark die Konkurrenz um Neuwerk und Meerbusch. In der Hinrunde habe man gerade gegen die Konkurrenz an der Spitze zu wenig gepunktet. Das sei in der Rückrunde besser gewesen. „Doch auch gegen die Mannschaften unten haben wir zu wenig gepunktet. Dazu ist uns hinten raus etwas die Luft ausgegangen“, sagt Müller. Er bezieht sich auf die Pleiten gegen Nettetal II (1:3) und Krefeld-Bockum (1:2).
102 erzielte Tore waren ein Spitzenwert: „Brüggen hat noch nie über 100 Tore erzielt. Diese Konstanz und diesen Punkteschnitt haben wir bisher nicht erreicht“, sagt Müller. Dazu hätten sich die Neuzugänge gut in die Mannschaft integriert und schnell wohlgefühlt im Verein. Die neuen Spieler wie Simon Hübner, Florian Storms und Dennis Coenen spielten schnell zentrale Rollen.
Anfang Mai schlug Brüggen den OSV Meerbusch mit 3:2 – wohl der entscheidende Punktverlust des Vizemeisters, der den Sportfreunden Neuwerk zur Meisterschaft verhalf.
Mit 62 Gegentoren kassierte Brüggen mit Abstand die meisten Treffer der vier Spitzenvereine. „Zwei Gegentore pro Spiel sind deutlich zu viel“, sagt Müller. Trotz eines breiten Kaders habe die Mannschaft immer mit mindestens drei oder vier Langzeitverletzten zu tun gehabt. Müller selbst, der eigentlich gar nicht am Training teilnimmt, musste sechs Mal diese Saison die Fußballschuhe schnüren. „Auch die zweite Mannschaft war knapp besetzt und konnte oft nicht aushelfen“, sagt der Coach. Ende Mai beim Derby gegen Dilkrath (4:1) standen dann sogar nur zwölf Spieler zur Verfügung.
Doch das größte Problem war ein anderes: „Das war die Disziplin auf dem Platz, da haben wir uns selbst geschwächt. Wir hatten zu viele Sperren. Da müssen wir dran arbeiten, auch die Trainer“, ist Müller selbstkritisch. Immerhin acht Rote oder Gelb-Rote Karten kassierte die Mannschaft in der Saison.
Hier geht Müller einen etwas überraschenden Weg. „Von den Statistiken liegt natürlich Nils Bonsels auf der Hand, auch in dem, wie er sich einbringt“, sagt Müller über seinen 47-fachen Torschützen. Doch er wolle den Fokus auf einen Spieler legen, den man nicht so erwarten würde: „Simon Hübner ist für einen Trainer ein Spieler wie gemalt. Er ist charakterlich top, kommt mit jedem klar und ist bei jedem Training da. Ich will ihn einfach hervorheben.“
Der Kader bleibt zusammen, lediglich Mittelfeldspieler Erdem Eroglu zieht es zum künftigen Ligakonkurrenten Rheydter SV. Dazu verstärkt sich Brüggen mit einigen interessanten Neuzugängen: Luca Adrian von Konkurrent Nettetal II soll helfen, die Defensive zu stabilisieren. Für die Offensivabteilung stößt aus der Landesliga von VSF Amern außerdem Lamin Fuchs zu Brüggen. „Wir freuen uns sehr auf sie. Lamin bringt Oberliga-Erfahrung und Körperlichkeit mit“, erklärt Müller. Er wird mit Luca Drießen als starkes Duo auf den Außenbahnen fungieren.
Änderungen gibt es auch im Betreuerteam: Timo Vootz hört als Co-Trainer auf und wird Sportlicher Leiter. Daniel Kawohl ersetzt ihn als Müllers Assistenten. Seit dieser Woche trainiert die Mannschaft wieder und wird in der Vorbereitung unter anderem den Brüggener Burgpokal als Ausrichter sowie den Grenzland Cup bestreiten. So blickt Müller auf die neue Saison: „Die Liga wird noch mal enger. Wir möchten aber so erfolgreich spielen wie möglich. Daher sehe ich uns schon unter den Top fünf. Aber dafür müssen wir viel in die Waagschale werfen.“