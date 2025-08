Bester Gegner der Vorbereitung für Lenggries: „Außerordentlich starker Gegner“

„Ein wirklich gutes Testspiel gegen einen außerordentlich starken Gegner“, schwärmte Georg Simon, der Trainer des Lenggrieser SC, vom letzten Testspielgegner vor dem Auftakt zur Punkterunde in der Kreisliga in der Saison 2025/26. Beim Kreisligisten TSV München-Solln traten die Isarwinkler am Samstag und trennten sich nach 90 spannenden Minuten mit 2:2 (1:1) remis. Simon: „Das war fast unser bester Gegner heuer in der Vorbereitungsphase auf die Punktspiel-Runde.“