Bester 15.: Landesliga Mitte, Südost und Südwest ausgeschieden

Szene aus dem Hinspiel: zwischen dem TSV Nürnberg-Buch und der SV Gutenstetten-Steinachgrund, die am Sonntag erneut aufeinandertreffen. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr

In den beiden Bayernligen ist bereits alles klar: Der Bayernliga Nord-16. zieht in die Abstiegsrelegation ein, der Bayernliga Süd-16. steigt als punktschwächerer direkt ab. In den fünf Landesligen gibt es aber für den punktbesten Tabellen-15. noch eine direkte Chance auf den Klassenerhalt. "Nur" vier der fünf Teams müssen in die Abstiegsrelegation. FuPa rechnet euch den aktuellen Stand vor.

In der Landesliga-Relegation treffen die 15 Bezirksliga-Vize-Meister diesmal auf nur 9 aktuelle Landesligisten. Die 24 Releganten ermitteln in sechs regionalen Vierergruppen - zwei K.o.-Runden mit Hin- und Rückspielen - sechs Landesliga-Teilnehmer 2026/27. Daher erwischt es in der Landesliga deutlich weniger Teams als sonst üblich. Statt auf die Landesliga-14. blicken wir diesmal also auf Rang 15. Und der punktbessere alle Landesliga-15. wird zudem von der Abstiegsrelegation befreit. Eine Woche vor Saisonschluss haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

Landesliga Nordost (nach 33 von 34 Spieltagen)12. TSV Burgebrach 39 Punkte13. TSV Weißenburg 37 Punkte14. TSC Neuendettelsau 36 Punkte / -21 Tore-------------15. TSV Nürnberg-Buch 35 Punkte / +2 Tore (32 Spiele, Direktduell mit SVG)16. SV Gutenstetten-Steinachgrund 35 Punkte / -19 Tore (32 Spiele, Direktduell mit Buch)(Achtung: Nichtantritt SVG am 32. Spieltag! Unterliegt somit im Direkten Vergleich und auch im Liga-Quervergleich bei gleicher Punktzahl!)Landesliga Nordwest (nach 33 von 34 Spieltagen)-------------15. 1. FC Lichtenfels 33 Punkte / -31 ToreSicher Relegant: DJK Dampfach 32 Punkte / -23 Tore(Dampfach bleibt sicher Relegant, weil die 36 Punkte der Landesliga Nordost nicht mehr erreicht werden können!)-------------Aus dem Rennen: Landesliga Südost (nach 33 von 34 Spieltagen)-------------15. SV Dornach 32 Punkte / -17 Tore16. TSV Eintracht Karlsfeld 28 Punkte-------------17. 1. FC Garmisch-Partenkirchen 28 Punkte







Aus dem Rennen: Landesliga Südwest (nach 33 von 34 Spieltagen)

13. SV Cosmos Aystetten 34 Punkte

14. FC Kempten 33 Punkte (32 Spiele)

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15. SG Niedersonthofen/Martinszell 31 Punkte

16. FC Ehekirchen 31 Punkte







Aus dem Rennen: Landesliga Mitte (nach 33 von 34 Spieltagen)

15. SV Etzenricht 30 Punkte







Nur der punktbeste Tabellen-15. entgeht der Abstiegsrelegation! Dabei ging es im Quervergleich aller fünf bayerischen Landesligen lange extrem eng zu. Am Samstag des 34. Spieltags fielen aber die ersten Entscheidungen. Sowohl die Landesliga Mitte, als auch die Südwest-Staffel und auch die Landesliga Südost schieden aus dem Rennen aus. Einen Matchball hat am Sonntag bzw. am Schlussspieltag die Landesliga Nordost. Weil der SV Gutenstetten-Steinachgrund und der TSV Nürnberg-Buch direkt aufeinandertreffen, wird der Rang-15. der Landesliga Nordost vorm Schlussspieltag ganz sicher bei mindestens 36 Punkten landen. Eine Marke, die nur die Landesliga Nordwest noch erreichen kann. Dabei kann am Ende sogar die bessere Tordifferenz den Ausschlag geben. Eine Besonderheit gibt es: weil der SV Gutenstetten-Steinachgrund am 32. Spieltag zu einer Partie nicht angetreten ist, verliert der SVG einen möglichen Direktvergleich um Rang 15 und auch im Quervergleich zur Landesliga Nordwest, sollte der SVG 15. werden und punktgleich mit dem Nordwest-15. sein.