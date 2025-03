Bestens gelaunt nach Reutlingen

Gegen ersatzgeschwächte Bietigheim-Bissinger waren die ebenfalls ersatzgeschwächten Zuzenhausener einfach griffiger und gieriger auf den Sieg. Was den Coach besonders gefreut hat, waren zwei Standardtore. Er klärt auf: "Die Jungs haben sich in der Vorbereitung selbst ein paar Standardvarianten erarbeitet und dass diese dann gleich funktionieren, ist natürlich eine klasse Geschichte."

Für einen Akteur war der Heimsieg ein ganz besonderes Erlebnis. Fabian Heß stand zum ersten Mal zwischen den Pfosten und trug direkt seinen Teil zum Dreier bei. "Fabi hat das grundsolide gelöst, einmal ganz stark mit dem Fuß aus spitzem Winkel gehalten und sofort sehr gut mitgespielt", gibt es ein Sonderlob für den 21-Jährigen von seinem Trainer.

So viel zum Vergangenen. Während der Woche ist längst das anstehende Spiel in den Fokus gerückt, am Samstag reisen die FC-ler mit vier Kleinbussen und vermutlich auch den zuletzt noch verletzten Christopher Wild und Kevin Oechsler zum SSV Reutlingen. Stimmung verspricht auch diese Paarung zweifellos genug. Reutlingen ist ein Traditionsverein, der bereits im Vorrundenduell im Häuselgrundweg für lautstarke Unterstützung seiner Mannschaft sorgte. 2:3 verlor der FC Ende August in einem guten Oberliga-Spiel und verpasste dabei ganz knapp einen Punktgewinn.