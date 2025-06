Bestens ausgebildet an den Obertunk

Dan Bartholome wechselt vom Halleschen FC an den Obertunk. Für ihn schließt sich damit ein kleiner Kreis, denn einst verließ er den Ilmkreis um in die weite Fußballwelt zu ziehen.

Ausgebildet in Halle, Magdeburg, Aue, Ilmenau & Martinroda

Der 19-jährige Angreifer war zuletzt für den HFC in der Junioren-Bundesliga am Ball. In der laufenden Saison erzielte er dabei zwei Tore in 19 Einsätzen. Zuvor kickte der Linksfuß im Nachwuchs von Zweitligist 1. FC Magdeburg und Drittligist FC Erzgebirge Aue. Seine ersten fußballerischen Schritte machte Bartholome einst für den FSV Martinroda und den SV Germania Ilmenau.