Besteht Spitzenreiter TSV Köngen beim Schlusslicht FV Sontheim?
Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags
Der 10. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verspricht packende Duelle, in denen sich die Spitzenteams weiter absetzen wollen, während die unteren Tabellenplätze hart umkämpft bleiben. Besonders die Begegnungen der Aufsteiger gegen etablierte Teams könnten richtungsweisend für den Saisonverlauf werden.
