Allgemeines
Besteht Spitzenreiter TSV Köngen beim Schlusslicht FV Sontheim?

Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

LL Württemberg St. 2
FV Sontheim
TSV Köngen
1.FC Eislin.
Echterdingen

Der 10. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, verspricht packende Duelle, in denen sich die Spitzenteams weiter absetzen wollen, während die unteren Tabellenplätze hart umkämpft bleiben. Besonders die Begegnungen der Aufsteiger gegen etablierte Teams könnten richtungsweisend für den Saisonverlauf werden.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
FV Sontheim/Brenz
FV Sontheim/BrenzFV Sontheim
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
15:30

FV Sontheim empfängt den TSV Bernhausen. Die Gastgeber suchen nach dem ersten Saisonsieg, während Bernhausen seine Erfolgsserie fortsetzen und den Druck auf die Tabellenführer aufrechterhalten möchte.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
SC Geislingen
SC GeislingenSC Geisling.
SV Waldhausen
SV WaldhausenSV Waldhsn.
15:30live

SC Geislingen trifft auf SV Waldhausen. Geislingen muss punkten, um den Anschluss an die Mittelfeldplätze nicht zu verlieren, während Waldhausen seine gute Form bestätigen will.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
VfL Sindelfingen
VfL SindelfingenSindelfingen
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
15:30

VfL Sindelfingen spielt gegen TSV Bad Boll. Bad Boll möchte seine obere Tabellenhälfte sichern, Sindelfingen hingegen dringend Punkte, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren.

Sa., 18.10.2025, 15:30 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
15:30

Der 1. FC Eislingen empfängt TSV Ehningen. Die Gastgeber wollen die Tabellenführung ausbauen, während Ehningen im Aufstiegsrennen wichtige Zähler einfahren will.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSVgg Plattenhardt
TSVgg PlattenhardtPlattenhardt
TSGV Waldstetten
TSGV WaldstettenWaldstetten
15:00

TSVgg Plattenhardt trifft auf TSGV Waldstetten. Plattenhardt versucht, die Negativserie zu beenden, während Waldstetten an den vorderen Rängen dranbleiben will.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
15:00

TSV Köngen empfängt SV Böblingen. Köngen möchte seine Spitzenposition verteidigen, Böblingen hofft auf einen Heimsieg, um sich im Mittelfeld festzusetzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
GSV Maichingen
GSV MaichingenMaichingen
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
15:00

GSV Maichingen spielt gegen FV Spfr Neuhausen. Maichingen benötigt dringend Punkte gegen den Abstieg, während Neuhausen seine Serie fortsetzen möchte.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
MTV Stuttgart
MTV StuttgartMTV Stgt
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
15:00

MTV Stuttgart empfängt TV Echterdingen. Stuttgart strebt wichtige Zähler zur Stabilisierung im Mittelfeld an, während Echterdingen jeden Punkt für den Klassenerhalt benötigt.

Timo BabicAutor