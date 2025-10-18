 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Besteht Reisdorf die nächste Bewährungsprobe?

Spiel gegen Mitabsteiger Colmar, Spitzenspiel Wilwerwiltz - Beckerich

Gleich zwei Kracher können die Freunde der 3.Division am Sonntag erleben. Bereits um 15 Uhr trifft Reisdorf zuhause auf Mitabsteiger Colmar-Berg. Die Mannschaft von Trainer Augusto hat schon bewiesen, dass sie für schwere Spiele gerüstet ist und wird nicht zuletzt aufgrund der bislang perfekten Saison als Favorit in dieses Spiel gehen.

Wilwerwiltz (2., 10 Punkte) empfängt dann mit seinem guten Kader Beckerich (3., 9), das erst am vergangenen Wochenende erstmals als Verlierer vom Platz gehen musste. Auf dem Papier scheint der FC Kiischpelt besser, doch die Wahrheit wird wie immer auf dem Platz liegen.

Grevels ist noch punktlos und wird es auch in Brouch, wo am Samstag die Inklusionsliga zu Gast ist, schwer bekommen, sein Punktekonto zu eröffnen. Dennoch ist es für das Schlusslicht der erste Gegner, der nicht zum absoluten Favoritenkreis auf den Aufstieg gehört. Luna und Perlé haben erst einen Zähler und versuchen genau wie Grevels, den ersten Dreier zu ergattern.

Lunas neuer Trainer Tony Lopes verwies im Vorfeld des Pokalspiels am Mittwoch auf Unterschiede in den Erwartungshaltungen in der Liga: „Die Truppe ist interessant, doch in einer 3.Division ist es eine Mischung aus Freizeit- und Leistungssport, mit allen dazugehörenden Folgen, wie z.B. auch Diskrepanzen der Erwartungen neben dem gegenüber denen auf dem Feld“ hatte er erklärt.

Am Sonntag

Morgen, 16:00 Uhr
Luna Oberkorn
Luna OberkornLuna
FC Les Ardoisiers Perlé
FC Les Ardoisiers PerléPerlé
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 16:00 Uhr
FC Brouch
FC BrouchBrouch
FC Excelsior Grevels
FC Excelsior GrevelsGrevels
16:00live
Unser Tipp: Heimsieg

Morgen, 16:00 Uhr
FC Kiischpelt Wilwerwiltz
FC Kiischpelt WilwerwiltzWilwerwiltz
FC Beckerich
FC BeckerichBeckerich
16:00
Unser Tipp: Unentschieden

Morgen, 15:00 Uhr
US Reisdorf 47
US Reisdorf 47Reisdorf
AS Colmar-Berg
AS Colmar-BergColmar
15:00
Unser Tipp: Heimsieg

18.10.2025, 11:58 Uhr
Paul KrierAutor