Besteht Reisdorf die nächste Bewährungsprobe?

Symbolbild – Foto: Timo Babic

Gleich zwei Kracher können die Freunde der 3.Division am Sonntag erleben. Bereits um 15 Uhr trifft Reisdorf zuhause auf Mitabsteiger Colmar-Berg. Die Mannschaft von Trainer Augusto hat schon bewiesen, dass sie für schwere Spiele gerüstet ist und wird nicht zuletzt aufgrund der bislang perfekten Saison als Favorit in dieses Spiel gehen. Wilwerwiltz (2., 10 Punkte) empfängt dann mit seinem guten Kader Beckerich (3., 9), das erst am vergangenen Wochenende erstmals als Verlierer vom Platz gehen musste. Auf dem Papier scheint der FC Kiischpelt besser, doch die Wahrheit wird wie immer auf dem Platz liegen.