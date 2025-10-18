Besteht Reisdorf die nächste Bewährungsprobe?

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Gleich zwei Kracher können die Freunde der 3.Division am Sonntag erleben. Bereits um 15 Uhr trifft Reisdorf zuhause auf Mitabsteiger Colmar-Berg. Die Mannschaft von Trainer Augusto hat schon bewiesen, dass sie für schwere Spiele gerüstet ist und wird nicht zuletzt aufgrund der bislang perfekten Saison als Favorit in dieses Spiel gehen.
Wilwerwiltz (2., 10 Punkte) empfängt dann mit seinem guten Kader Beckerich (3., 9), das erst am vergangenen Wochenende erstmals als Verlierer vom Platz gehen musste. Auf dem Papier scheint der FC Kiischpelt besser, doch die Wahrheit wird wie immer auf dem Platz liegen.
Grevels ist noch punktlos und wird es auch in Brouch, wo am Samstag die Inklusionsliga zu Gast ist, schwer bekommen, sein Punktekonto zu eröffnen. Dennoch ist es für das Schlusslicht der erste Gegner, der nicht zum absoluten Favoritenkreis auf den Aufstieg gehört. Luna und Perlé haben erst einen Zähler und versuchen genau wie Grevels, den ersten Dreier zu ergattern.
Lunas neuer Trainer Tony Lopes verwies im Vorfeld des Pokalspiels am Mittwoch auf Unterschiede in den Erwartungshaltungen in der Liga: „Die Truppe ist interessant, doch in einer 3.Division ist es eine Mischung aus Freizeit- und Leistungssport, mit allen dazugehörenden Folgen, wie z.B. auch Diskrepanzen der Erwartungen neben dem gegenüber denen auf dem Feld“ hatte er erklärt.
