Beste Vorzeichen vor Heimauftakt: Schott fordert Bahlingen

Wirtschaftlich ist die Regionalliga stets auf Neue eine Herausforderung, die die Fußballabteilung selbst stemmt – mit steigenden Sponsorengeldern, mit eigenen Angeboten wie Feriencamps und Kindersport-Akademie. So lassen sich die deutlich steigenden Ausgaben für Ordner – statt null bis drei braucht es 15 bis, bei „Rot-Spielen“, 50 externe Kräfte – oder Auswärtsreisen kompensieren. Der Ligaverband tut einiges für die Außenwirkung. Ein kommentierter, kostenpflichtiger Livestream von allen Spielen bedeutet für die Vereine Aufwand, aber auch Einnahmen. Durch einen Ausrüster-Deal müssen keine Spielbälle mehr eingekauft werden. So kommt eins zum anderen.