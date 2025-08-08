Beste Vorzeichen vor Heimauftakt: Schott fordert Bahlingen

Mainz. Der Auswärts-Auftakt (4:0 bei Bayern Alzenau) war ebenso erfolgreich wie die Pokal-Pflichtaufgabe (3:0 in Pfeddersheim). Die Null steht, die angestrebten Standard-Tore fallen wie reife Früchte. Beste Vorzeichen also für den Heimauftakt des TSV Schott Mainz in der Regionalliga gegen den Bahlinger SC (Samstag, 14 Uhr).
Es ist die fünfte Saison in der tiefsten Profiliga seit der Premiere 2017. Mehr als 1.000 Regional- und Drittligaspiele Erfahrung stecken im Kader, zu einem Gutteil im TSV-Trikot gesammelt. Nein, betont der Sportliche Leiter Sascha Meeth, der neuerliche Aufstieg ist für den Etat-Underdog alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Aber er entspricht inzwischen dem Selbstverständnis.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
In der Vorbereitung hatte der Mannschaftsrat die Planungshoheit für ein Teamevent. „Sport und Spiele“ lautete das Motto, mit Beachvolleyball, Fußballtennis und vielem mehr. „Vor einigen Jahren wären es wohl Kneipe und Club geworden“, schmunzelt Kapitän Jost Mairose. Doch die aktuelle Spielergeneration ist durchdrungen von Ehrgeiz. Mehr, als der TSV an Infrastruktur bereitstellt, von Leistungsdiagnostik über medizinische und physiotherapeutische Betreuung bis zum clubeigenen Fitnessstudio, ist im Amateurbereich kaum vorstellbar. Die Spieler danken es mit Engagement, bis in die dritte Halbzeit hinein.
Wirtschaftlich ist die Regionalliga stets auf Neue eine Herausforderung, die die Fußballabteilung selbst stemmt – mit steigenden Sponsorengeldern, mit eigenen Angeboten wie Feriencamps und Kindersport-Akademie. So lassen sich die deutlich steigenden Ausgaben für Ordner – statt null bis drei braucht es 15 bis, bei „Rot-Spielen“, 50 externe Kräfte – oder Auswärtsreisen kompensieren. Der Ligaverband tut einiges für die Außenwirkung. Ein kommentierter, kostenpflichtiger Livestream von allen Spielen bedeutet für die Vereine Aufwand, aber auch Einnahmen. Durch einen Ausrüster-Deal müssen keine Spielbälle mehr eingekauft werden. So kommt eins zum anderen.
Nicht jeder Club kann die Auflagen stemmen. Der TSV schon, mithilfe der Stadt auf der BSA Mombach – und einer To-Do-Liste, was Umkleiden und einen Multifunktionstrakt direkt am neuen Tribünendach angeht. „Die Sportverwaltung ist an dem Thema dran“, sagt Geschäftsführer Till Pleuger. Das Budget fürs Team entspricht ziemlich genau der Regionalliga-Saison vor zwei Jahren. Darauf folgte die Rekord-Meisterschaft in der Oberliga. Doch nur zwei Clubs lockten ligaweit weniger als die im Schnitt rund 200 Interessierten an.
Der Aufwind der 05er kostet, am eh komplizierten Amateur-Standort Mainz, Zuschauer. Der TSV hält mit deutlich gesteigerten Social-Media-Aktivitäten und Sonderaktionen dagegen. Und will guten Fußball anbieten, ambitioniert, regional verankert, bodenständig, nahbar. Auch wenn das Bierchen mit den Fans nicht mehr für alle dazu zählt. „Wir sind nicht unzufrieden mit dem Zuspruch, wünschen uns aber natürlich immer mehr Zuschauer“, sagt Pleuger. Weitere starke Leistungen helfen da bestimmt.