Beste Unterhaltung in der Petersberghalle garantiert

Volle Hütte: Die Gau-Odernheimer Petersberghalle platzt beim Topturnier des Schiedsrichterturniers aus allen Nähten. Im Bild: Das Finale zwischen Wormatia Worms II und dem TSV Gau-Odernheim. Archivfoto: Axel Schmitz/pakalski-press

Gau-Odernheim. Der Meldeschluss für das Hallenfußball-Turnier der Schiedsrichtervereinigung ist abgelaufen. Aber für eine Mannschaft wäre noch Platz, wenn sie schnell ihre Teilnahme erklärt, sagt Michael Speier. Der Westhofener ist der Obmann der Unparteiischen aus dem Kreis Alzey-Worms – und Cheforganisator der Traditionsveranstaltung. Der Ort: Petersberghalle in Gau-Odernheim, der Termin: Ein Abend zwischen dem 28. und 30. Dezember für das Vorrunden-Turnier. Im Fall der Qualifikation fürs Top-Turnier, für das die hochklassigsten Teams des Kreises gesetzt sind, auch der 4. Januar.

Die Schiedsrichtervereinigung plant nun aber erst einmal mit drei Qualifikationsturnieren, von denen eins mit sieben, die beiden anderen mit acht Mannschaften ausgetragen werden. „Damit können wir auch gut leben", sagt Michael Speier, der obendrein von der großen Resonanz der Vereine angenehm überrascht ist. Nachdem sich zu dieser Saison durch die Gründung mehrerer Spielgemeinschaften die Zahl der Mannschaften im Kreis reduziert hat, rechnete die Vereinigung bei ihrem Traditionsturnier längst nicht mit so vielen Teams.

TSV Gau-Odernheim führt als Oberligist das Feld an Höhepunkt der Turnierreihe wird am 4. Januar das Topturnier sein. Wie üblich nehmen der TSV Gau-Odernheim sowie die Landesligisten VfR Wormatia Worms II, SV Gimbsheim und TuS Neuhausen teil. Der SV Horchheim verzichtet indes erneut auf eine Teilnahme. Anders als die meisten Bezirksligisten, unter denen sich nunmehr auch TuS Wörrstadt und der TSV Gau-Odernheim II befinden. Und der FSV Saulheim, der mit seinem Bezirksliga-Team den Kreis Alzey-Worms beehrt, mit seiner Zweiten Mannschaft das Turnier im Kreis Mainz-Bingen.