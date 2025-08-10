Beste Unterhaltung im Stadion: Der SC Freiburg II bezwingt Homburg

Den Zuschauern im Dreisamstadion war in der Nachspielzeit die Anspannung anzumerken: Die gut 90 bereits absolvierten Minuten hatten auch bei ihnen Spuren hinterlassen. So richtig sicher konnte sich der SC-Anhang noch nicht sein – es hatte in einer denkwürdigen Partie bereits zu viele Wendungen gegeben. So war erst nach dem verwandelten Handelfmeter von Louis Tober in der vierten Minuten der Nachspielzeit ein kollektives Durchatmen zu vernehmen.

Beim personell weiter angeschlagenen Sportclub rückten Billal Nuur Mohamed, Mateo Zelic und Elijah Oguguo in die Anfangsformation von Trainer Bernhard Weis. Auf der Auswechselbank nahm zunächst Bruno Ogbus Platz. Der junge Verteidiger aus dem Profikader wurde in der zweiten Halbzeit ein- und wieder ausgewechselt. So erhielt er die abgesprochene halbe Stunde Spielzeit. Nichts riskieren lautete das Motto beim 19-Jährigen nach seiner langwierigen Achillessehnenverletzung aus dem vergangenen Jahr. "Wir haben eine sehr lange Verletztenliste. Den jungen Spielern, die heute auf dem Platz standen, habe ich mitgegeben, dass sie Fehler machen dürfen. Sie waren sehr mutig, das war gut", sagte Weis.

Freiburg: Katz – Oguguo, Rüdlin, Nuur Mohamed, Steinmann – Wagner, Tarnutzer (46. Ogbus/79. Schopper) – Amegnaglo (79. Adomah), Zelic (64. Wiklöf), Tober – Fetsch (64. Schulten). Tore: 1:0 Oguguo (9.), 2:0 Wagner (11.), 2:1 Goncalves (29.), 2:2 Kovacic (35.), 2:3 Mendler (45.+1/FE), 3:3, 4:3 beide Amegnaglo (48./53./FE), 5:3 Tober (90.+4/HE). Schiedsrichter: Hofheinz (Pforzheim). Zuschauer: 1124.