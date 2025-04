„Beste Saisonleistung“: Tölz bringt Trainer zum Schwärmen - Ascholding geht leer aus in Deisenhofen

Es war erneut Geisler (69.), der nach dem Seitenwechsel einen Elfmeter verwandelte. Es folgte der Ausgleich (80.) von Grünwald. Es roch nach einem Unentschieden. Eine lange Nachspielzeit folgte, Schrödl bekam eine Zeitstrafe aufgebrummt und beinahe mit dem Schlusspfiff glückte Geisler (90.+8) in der Nachspielzeit der Lucky Punch. Ackermann: „Obwohl Grünwald mehr Ballbesitz hatte, wurde es nie so richtig brenzlig. Die besseren Chancen waren auf unserer Seite. Der Sieg ist meiner Meinung nach verdient.“

Die SG war kurz vor der Pause durch Felipe Paciaroni in Führung gegangen (45.), kassierte allerdings postwendend den Ausgleich. „Wenn wir mit einer Führung in die Pause gehen, wird es schwieriger für Deisenhofen“, haderte Rensch mit dem Gegentor. Die spielerisch leicht überlegenen Gastgeber kamen in der Schlussphase durch zwei Tore auf die Siegerstraße (79./88.). „Das hätten wir besser verteidigen müssen“, so Rensch. Ascholding steckte jedoch nicht auf und erzielte durch Tomas Paciaroni noch den Anschlusstreffer (89.).

„Wir waren gegen den gefühlten Tabellenführer auf Augenhöhe. Da ist es ärgerlich, wenn du dich nicht selbst belohnst“, so Florian Rensch. Er freute sich aber, dass seine Mannschaft Moral bewies: „Für viele wäre nach dem 3:1 die Messe gesungen gewesen“, so der Ascholdinger Coach.

SG Hausham - DJK Waldram II 2:2 (1:0) – Einen Punkt ergatterte die Waldramer Reserve in Hausham – wobei die DJK drei der vier Tore selbst erzielte. Niklas Steiger hatte die Hausherren nach 18 Minuten in Führung gebracht. Der Ausgleich gelang Luca Hensel fünf Minuten nach dem Seitenwechsel.

Durch ein Eigentor von Valentin Toppe (59.) gerieten die Waldramer erneut in Rückstand, durften sich am Ende aber doch über einen Zähler freuen: Christian Knobloch traf für das Tabellenschlusslicht in der 69. Minute zum 2:2-Endstand.