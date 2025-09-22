"Beste Saisonleistung": SV Miesbach besiegt den Heimfluch

Der SV Miesbach kann zu Hause doch noch gewinnen. Das bewies die Mannschaft von Trainer Hans-Werner Grünwald am Samstagnachmittag beim 4:1-Erfolg gegen den Tabellendritten TSV Dorfen.

„Das war durch die Bank die beste Saisonleistung“, lobt der SV-Coach. „Das Ergebnis hätte noch um drei oder vier Tore höher ausfallen können.“ Bei den Miesbachern saß der kränkelnde Maximilian Wiedmann zunächst auf er Bank. Für ihn spielte Florian Haas im Zentrum und machte seine Sache dort sehr ordentlich.

Miesbach – Der Heimfluch ist also erst einmal besiegt, und die Kreisstädter konnten sich durch den wichtigen Dreier ins Mittelfeld der Bezirksliga Ost absetzen.

Es dauerte keine zwei Minuten, bis sich die Hausherren die erste Möglichkeit erspielten. Nach einem langen Ball tauchte Haas allein dem Gästekeeper auf, köpfte aber knapp über den Querbalken. Doch wenig später fiel bereits das 1:0. Marinus Veit schickte Drilon Shukaj steil. Der umkurvte den Keeper und schob ein zur frühen Miesbacher Führung.

Die Heimmannschaft blieb am Drücker, versäumte es aber erst mal nachzulegen: Sean Erten verzog nach Vorarbeit von Josef Sontheim im Abschluss, dann scheiterte Fabian Bauer im Eins-gegen-eins am Gästetorwart, der wenig später auch bei einem Solo von Sontheim parierte.

„Dann mussten halt zwei Standards herhalten“, fasst Grünwald diese Phase zusammen. Nach einer Ecke von Benedikt Gerr stocherte Sontheim das Leder über die Linie. Kurz vor dem Pausenpfiff köpfte dann Niklas Städter nach einer weiteren Ecke von Gerr ein zum deutlichen 3:0-Pausenstand.

„Jetzt können wir uns nur noch selbst schlagen“ sei das Credo in der Pause gewesen, berichtet der SV-Coach. Doch das taten die Miesbacher keineswegs. Direkt nach Wiederanpfiff machten sie mit dem vierten Treffer endgültig den Deckel drauf. Erten schickte Gerr steil, und der nagelte den Ball vom Strafraumeck aus unhaltbar ins lange Eck. „Das Tor des Tages“, urteilt Grünwald.

Nach einer knappen Stunde nutzte Dorfen seine einzige Torchance durch einen Kopfball zum 4:1. „Das war die einzige Möglichkeit, ansonsten haben wir das super wegverteidigt“, erklärt Grünwald. Sontheim hatte noch zweimal die Chance nachzulegen. Doch er scheiterte erst am Keeper und dann am Pfosten.

So blieb es bis zum Schlusspfiff beim 4:1 für die Gastgeber. „Es war ein überzeugender Sieg“, findet Grünwald. „So kann es weitergehen. Es war eine Top-Leistung der gesamten Mannschaft.“