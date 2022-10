Der SV Neukirchen beim Heiligen Blut (in rot) ließ dem FC Sturm Hauzenberg keine Chance – Foto: Simon Tschannerl

»Beste Saisonleistung«: Neukirchen montiert Hauzenberg ab Die Rosenkranzler zeigen sich im Verfolgerduell gegen die Niederbayern von ihrer besten Seite

Der SV Neukirchen beim Heiligen Blut hat in der Landesliga Mitte zum Vorrunden-Abschluss ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Im Verfolgerduell schickten die Rosenkranzler den formstarken FC Sturm Hauzenberg mit einer klaren 3:0-Niederalge nach Hause. Das Team um Kapitän Lukas Novy stellte in diesem Duell eindrucksvoll seine Qualitäten unter Beweis und ist in einer solchen Form ein ernsthafter Anwärter auf einen absoluten Spitzenplatz.

Vor dem Anpfiff musste der SVN allerdings eine Hiobsbotschaft verkraften. Wirbelwind Zbynek Konopasek verletzte sich beim Aufwärmen, für ihn rückte Youngster Andreas Kussinger in die Startelf. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an bissig und zweikampfstark. Die unbändige Aggressivität ging auch der Balleroberung vor dem 1:0 (11.) voraus, als die Gäste das Leder im Aufbau verloren und Jan Kolerus dann erfolgreich war. Neukirchen blieb am Drücker und Goalgetter Marek Bobcek ließ einen Hochkaräter liegen. Die Niederbayern kamen nur schwer in die Partie, hatten allerdings durch Bastian Schmid, dessen feiner Lupfer nur knapp das Ziel verfehlte, eine gute Ausgleichschance. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel dann der große Auftritt von Adrian Hoti: Der Innenverteidiger zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern zum 2:0 in den Torwinkel - ein Traumtor!