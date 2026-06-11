Beste Saison seit 30 Jahren: SC Wentorf steigt auf

Gute Laune beim SC Wentorf. – Foto: red/KI

Der SC Wentorf hat den nachträglichen Aufstieg in die Landesliga Hamburg geschafft. Was nach dem letzten Spieltag der Bezirksliga Hamburg Ost zunächst noch mit großer Enttäuschung verbunden war, endet nun doch mit einem historischen Erfolg. Wentorf steigt als bester Zweitplatzierter aller Hamburger Bezirksligen auf - möglich wird das durch den Aufstieg des Eimsbütteler TV in die Regionalliga Nord.

Damit wird eine starke Saison am Ende belohnt. Wentorf sammelte 69 Punkte, erzielte 96 Tore und beendete die Spielzeit punktgleich mit Meister Meiendorfer SV. Nur das schlechtere Torverhältnis verhinderte zunächst den direkten Sprung in die Landesliga. Nun darf die Mannschaft trotzdem hoch.

Der SC Wentorf ordnet den Erfolg entsprechend emotional ein. „Was vor knapp einem Jahr im Uwe-Seeler-Park in Malente begann, endet jetzt mit einem unfassbaren Erfolg: Aufstieg in die Landesliga“, heißt es in der Vereinsmitteilung.

Die Zahlen zeigen, wie eng das Rennen in der Bezirksliga Ost war. Meiendorf wurde Meister und direkter Aufsteiger, Wentorf blieb trotz ebenfalls 69 Punkten zunächst nur Rang zwei. Für viele Mannschaften wäre das ein bitteres Ende einer außergewöhnlichen Saison gewesen. Doch durch die Verschiebungen im Hamburger Ligensystem öffnete sich für den besten Bezirksliga-Vizemeister die Tür.

Der Klub spricht von der besten Saison seit fast 30 Jahren. Am Ende steht also nicht nur Platz zwei, sondern doch noch der verdiente Sprung nach oben.

„Am Ende steht Geschichte“

Wentorf hebt in seiner Mitteilung nicht nur Punkte und Tore hervor, sondern vor allem die Entwicklung der Mannschaft. Ein gesunder Kern, kaum Veränderungen auf und neben dem Platz, Geschlossenheit, Teamgeist und Leidenschaft hätten den Weg geprägt.

„Diese Mannschaft hat sich über Jahre entwickelt“, schreibt der Verein. Genau diese Kontinuität wird nun mit dem Aufstieg belohnt. Spieler, Trainer, Betreuer, Familien, Freunde und das gesamte Umfeld werden ausdrücklich als Teil des Erfolgs genannt.

Besonders treffend fasst es der Klub selbst zusammen: „Am Ende steht nicht nur Platz 2. Am Ende steht Geschichte.“

ETV-Aufstieg löst die Tür aus

Der Aufstieg des Eimsbütteler TV hatte direkte Auswirkungen auf den Hamburger Amateurfußball. Weil der ETV in die Regionalliga Nord aufsteigt, wird in der Oberliga Hamburg ein Platz frei. Dadurch hält FK Nikola Tesla die Klasse - und in der darunterliegenden Rechnung rückt Wentorf als bester Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga auf.

Damit ist Wentorf einer der ersten großen Profiteure der ETV-Relegation. Während andere Szenarien weiterhin an der Entscheidung um TSV Havelse und FC St. Pauli II am 11. Juni hängen, ist Wentorfs Aufstieg durch Eimsbüttel fix.

Landesliga statt Bezirksliga

Für Wentorf beginnt nun ein neues Kapitel. Nach einer Saison mit 96 Treffern und nur knapp verpasster Meisterschaft wartet künftig die Landesliga. Dort wird sich zeigen, wie viel von der eingespielten Struktur, dem gewachsenen Kern und dem offensiven Selbstverständnis mitgenommen werden kann.

Der Verein jedenfalls formuliert den Abschluss selbstbewusst: „Bezirksliga verabschiedet sich. Landesliga, wir sind bereit.“ Nach dieser Saison und der nachträglichen Belohnung dürfte die Vorfreude entsprechend groß sein.

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