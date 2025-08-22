Beste Saison seit 15 Jahren: Das will der SV Jülich jetzt

Der SV Jülich hat in der vergangenen Saison ein Ausrufezeichen gesetzt: Platz fünf in der Kreisliga B – die beste Platzierung seit eineinhalb Jahrzehnten. Seit Mitte Juli befindet sich die Mannschaft in der Vorbereitung. Mit einem Spiel bei der Sportwoche in Barmen startete das Team von Trainer Murat Tosun in die Testphase. Zwar gab es zwischenzeitlich eine knapp zweiwöchige Pause, dennoch zieht Teammanager Stephan Wolter ein positives Zwischenfazit.

Selbst mit zahlreichen Ausfällen zeigte die Mannschaft ordentliche Leistungen – etwa im Duell gegen den TSV Düren II, der in der Vorsaison in seiner Kreisliga B den zweiten Platz belegte.

Punktuelle Verstärkungen haben dem SV Jülich in den vergangenen Wochen zusätzliche Stabilität verliehen. Besonders auf der Torwartposition musste gehandelt werden: Erst am letzten Tag der Transferperiode fand man in Safa Dikenli (SV Aldenhoven/Pattern) eine Lösung, die Wolter als „sehr starke Wahl“ bezeichnet. Neben ihm verstärkten mehrere Neuzugänge den Kader, darunter Mamdouh Belyagou (Linnich), Jamil Hamdan (Aldenhoven/Pattern) sowie zwei Rückkehrer aus der Fußballpause: Rayen Sghaier und Markus Wolkenar. Mit Amidou Tiemtore und Mohcine Elyaakoubi stoßen zwei weitere Spieler dazu.

Dem gegenüber steht eine ganze Reihe von Abgängen, die den Verein teils Richtung Kreisrivalen verlassen haben. Unter anderem wechselten Adam Zarki (SC Ederen), Armin Mesanovic (SW Düren) sowie Senad Selimovic (JSV Frenz) den Klub. Dennoch sieht Wolter die Mannschaft in der Breite gut aufgestellt – zumal auch Betreuer Leon Driesch neu zum Team gestoßen ist.

Wolter: Stetternich und Siersdorf als Favoriten

Sportlich formuliert der Verein ein klares, aber realistisch gesetztes Ziel: „Oben mitspielen“ lautet die Vorgabe, die laut Wolter stark von der Disziplin und der Geschlossenheit des Teams abhängt. Wenn es gelingt, die Vorgaben von Trainer Tosun konsequent umzusetzen, traut man sich in Jülich einiges zu. Entscheidend sei, dass Spaß und Teamgeist nicht verloren gehen – sie sollen die Basis für den Erfolg bilden. Für die Meisterschaft sieht Wolter mehrere Favoriten: Den SC Stetternich zählt er zu den stärksten Teams, während sich der SV Siersdorf gezielt verstärkt habe. Hinzu komme erfahrungsgemäß eine Überraschungsmannschaft, die man aktuell noch nicht auf dem Zettel habe.

Eines ist klar: Der SV Jülich geht mit Rückenwind, aber auch mit Demut in die neue Spielzeit. Nach der besten Saison seit 15 Jahren soll nun der nächste Schritt gelingen – vielleicht sogar der Sprung ins obere Tabellendrittel.

