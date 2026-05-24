Beste Saison aller Zeiten: SV Altengamme setzt neue Maßstäbe

Die Männer des Erfolgs beim SV Altengamme. – Foto: SV Altengamme

Der SV Altengamme hat diese Saison nicht nur stark abgeschlossen, sondern Vereinsgeschichte geschrieben. Nach 30 Spielen steht der SVA in der Landesliga Hansa bei 62 Punkten, 19 Siegen, fünf Unentschieden und nur sechs Niederlagen. Dazu kommt ein Torverhältnis von 84:42. Die Mannschaft beendet die Spielzeit damit als Vizemeister - und das ist nur ein Teil der besonderen Bilanz.

Denn Altengamme war nicht nur über die gesamte Saison hinweg eine der konstantesten Mannschaften der Liga. Der Klub stellte auch das beste Team der Rückrunde und die stärkste Auswärtsmannschaft. In der Rückrundentabelle holte der SVA aus 15 Spielen 33 Punkte, gewann zehn Partien, spielte dreimal unentschieden und verlor nur zweimal. Damit lag Altengamme sogar vor VfL Lohbrügge, SC Condor Hamburg, Meister Concordia Hamburg und Bramfelder SV.

Der Verein selbst ordnete die Saison entsprechend emotional ein. „Unsterblich gemacht“, schrieb der Klub nach dem letzten Auftritt und verwies dabei auf drei zentrale Marken: Rückrundenmeister, Auswärtsmeister und Vereinsrekord. Mit dem 3:0-Auswärtssieg beim FC Voran Ohe setzte Altengamme den Schlusspunkt unter eine Spielzeit, die der Klub selbst als „denkwürdig“ und „historisch“ bezeichnete.

Noch beeindruckender fällt die Auswärtsbilanz aus. Auf fremden Plätzen sammelte Altengamme 36 Punkte aus 15 Spielen, gewann elfmal, spielte dreimal unentschieden und verlor nur eine Partie. 48:19 Tore unterstreichen, wie verlässlich die Mannschaft auch außerhalb der eigenen Anlage aufgetreten ist. Kein anderes Team der Liga war auswärts erfolgreicher.

Diese Wortwahl passt zur Saison. Schon in den vergangenen Wochen hatte sich abgezeichnet, dass Altengamme nicht nur eine gute, sondern eine außergewöhnliche Runde spielt. Nach dem Umbruch im Sommer, einem neuen Trainerteam und einer neu implementierten Spielphilosophie entwickelte sich die Mannschaft Schritt für Schritt weiter. Was zunächst Zeit brauchte, wurde in der zweiten Saisonhälfte immer stabiler sichtbar.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Mischung aus Entwicklung und Ergebnis. Altengamme spielte nicht nur erfolgreich, sondern bestätigte die eigenen Fortschritte in den entscheidenden Tabellenbereichen. Rückrundenplatz eins zeigt, dass die Mannschaft im Saisonverlauf stärker wurde. Platz eins in der Auswärtstabelle zeigt, dass sie ihre Leistung unabhängig vom Spielort abrufen konnte. Der Vizemeistertitel zeigt schließlich, dass diese Entwicklung auch über die gesamte Runde getragen hat.

Eine neue Messlatte für Altengamme

Damit hat sich der SV Altengamme eine neue Messlatte gesetzt. Die Saison war nicht allein wegen der Platzierung besonders, sondern wegen der Breite der Erfolge. 62 Punkte, Rang zwei, beste Rückrunde, beste Auswärtsbilanz und Vereinsrekord ergeben zusammen ein Gesamtbild, das der Klub zu Recht als beste Saison seiner Geschichte einordnet.

Für die kommende Spielzeit verändert das auch die Wahrnehmung. Altengamme wird nicht mehr nur als positive Überraschung betrachtet werden, sondern als Mannschaft, die gezeigt hat, dass sie im oberen Bereich der Landesliga Hansa bestehen kann. Der eigene Anspruch dürfte dadurch wachsen, auch wenn der Verein zuletzt immer wieder betont hatte, den Weg mit Kontinuität und Augenmaß fortsetzen zu wollen.

Nach dieser Saison ist aber klar: Altengamme hat mehr geschafft als eine starke Platzierung. Der Klub hat sich selbst übertroffen, den Vereinsrekord gesetzt und eine Runde gespielt, die in Erinnerung bleiben wird. Oder, um es mit den Worten des Vereins zu sagen: Der SV Altengamme hat sich unsterblich gemacht.

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