"Beste Platzierung unser SpG überhaupt"

Bernhard Riedlberger, Trainer der Landesliga-Frauen der SpG Steinsfurt-Untergimpern, macht den FuPa Baden Wintercheck.

Wir überwintern auf dem 4. Tabellenplatz. Das ist die beste Platzierung der SpG Steinsfurt/Untergimpern seit sich der TSV Steinsfurt und die SG Untergimpern zur Spielgemeinschaft in der Saison 2022/23 zusammengefunden haben.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Auch viele Spielerinnen haben an mentaler Stärke gewonnen, so dass nicht immer entscheidend ist welche Spielerinnen beim Spiel auf dem Platz stehen.

Unser Ziel war es, die Mannschaft spielerisch weiter zu entwickeln. Da machen wir von Spiel zu Spiel Fortschritte.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Leider hat Salome Röcker ihre Trainertätigkeit zum Ende der Saison 2024/25 recht unerwartet beendet. Unsere langjährige Spielerin Lea Zorn komplettiert jetzt unser Trainerteam.

Unser größter Erfolg in der Vorrunde war sicherlich, dass sieben neue Spielerinnen integriert werden konnten. Die neuen Spielerinnen wollten nach zum Teil sehr langen Pausen bei uns nur ein Probetraining absolvieren und sind dann geblieben.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Überrascht hat uns eigentlich kein Team.

Es gibt zwei Mannschaften, die von der Verbandsliga kamen und dort sicher auch wieder hinmöchten.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Wir würden gerne den 4. Platz verteidigen. Allerdings hat die SpG Reichartshausen-Helmstadt noch ein Spiel Rückstand und könnte uns mit einem Sieg überholen.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Zum heutigen Zeitpunkt ist es für mich recht schwierig eine Aussage zu treffen. Noch gibt es hinter zu vielen Spielern ein Fragezeichen. Das Viertelfinale sollte drin sein. Mein Favorit ist Spanien.