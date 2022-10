Beste Offensive gegen beste Defensive: Bruckmühl im Topspiel beim KSC Kirchheimer SC mit ebenfalls starker Saison

Einen fulminanten Sieg landete Kirchheim am letzten Wochenende. Am Ende hieß es gegen den SV Pullach 6:0. Insgesamt läuft es diese Saison für den SC wesentlich besser als letzte Saison. Nach 13 Spieltagen war man in der Saison 21/22 mit 5 Punkten abgeschlagen das Tabellenschlusslicht. Das Team um Ex-Profi Vollmann ist diese Saison wesentlich stabiler und vorne wirklich stark besetzt, dies zeigen auch die 30 geschossenen Tore in den ersten 13 Partien. Aktuell belegt man mit 22 Punkten den fünften Tabellenplatz in der Landesliga Südost.