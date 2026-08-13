»Beste Leistung schmerzt«: Schwabach stürzt Neuendettelsau nach 0:2

– Foto: TSC Social Media

Aufholjagd in der Landesliga Nordost: Der SC 04 Schwabach dreht nach einem blitzschnellen 0:2-Rückstand das Spiel beim TSC Neuendettelsau und siegt nach einer packenden Aufholjagd mit 4:2.

Denn: Trotz der fehlenden Erfolgserlebnisse in den letzten Wochen erwischte der Vorjahresaufsteiger vor fast 400 Fans einen Auftakt nach Maß. Dank der Frühtreffer von Lionel Ramon Jardon und Moritz Ortner führte der TSC bereits nach vier Minuten mit 2:0.

„Wir haben heute unsere bisher beste Saisonleistung gezeigt und uns im Vergleich zu den vorangegangenen Spielen gesteigert“, sagte TSC-Trainer Dieter Kreiselmeier nach der Partie. „Gerade deshalb schmerzt es, dass wir nichts Zählbares mitgenommen haben.“

Die Schwabacher – mit einem Sieg und vier Remis trotz ungeschlagener Serie verhalten in die Saison gestartet – brauchten eine Weile für die passende Antwort. Dann fand der vermeintliche Aufstiegsfavorit per Doppelschlag zurück in die Partie: Zunächst unterlief Simon Zenker ein Eigentor (45.), ehe Neuzugang Jannis Sauer noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Ausgleich nachlegte. Beide Treffer fielen nach Freistoßflanken. „Die Minuten vor der Pause waren der Knackpunkt“, resümierte Kreiselmeier.

Nach dem 2:2 zur Halbzeit lief die Begegnung lange Zeit auf eine Punkteteilung hinaus. In der Schlussphase schlug der SC 04 jedoch erneut eiskalt zu – wieder nach einem Standard: Diesmal traf Landesliga-Tormaschine Yannis Herger in der 79. Minute zur umjubelten Führung, ehe Sauer mit seinem zweiten Treffer wenig später den 4:2-Endstand markierte. Für den 23-Jährigen war es bereits der fünfte Treffer im sechsten Spiel. „Drei Gegentore nach Standards dürfen uns in dieser Art nicht passieren“, so Kreiselmeier. „Wir hätten heute einen Punkt holen können, wenn wir unsere Torchancen besser genutzt hätten.“

Neuendettelsau wartet damit seit sechs Spielen auf einen Sieg in der Landesliga Nordost und bleibt vorerst im Tabellenkeller stecken. Kreiselmeier zeigte sich dennoch kämpferisch: „Mund abputzen, nach vorne schauen, Fehler minimieren und auf die gezeigte Leistung aufbauen.“

Der SC 04 Schwabach hingegen bleibt nach sechs Spielen ungeschlagen und pirscht sich durch den Auswärtsdreier weiter an die Spitzengruppe heran.

TSC Neuendettelsau – SC 04 Schwabach 2:4

TSC Neuendettelsau: Luis Weißmann, Alexander Roth (80. Kilian Kress), Simon Zenker, Oliver Moll, Michael Strempfl, Adam Roth, Moritz Herboldsheimer (59. Andre Folz), Ricardo Mountzouris (59. Felipe Adler), Michael Arnold, Lionel Ramon Jardon (65. Alexander Strauß), Moritz Ortner - Trainer: Dieter Kreiselmeier

SC 04 Schwabach: Felix Junghan, Tobias Zillmann (90. Emil Götz), Dominik Wackersreuther, Luis Weiß, Kevin Woleman (36. Joel Teukam Noumessi), Benjamin Papp, Lucas Riegel (28. Mohamed Mboup), Jonas Sauerstein, Laurin Klaus, Yannis Herger (88. Paul Enzingmüller), Jannis Sauer - Trainer: Christopher Hofbauer

Schiedsrichter: Dean Xhaferaj (Schweinheim) - Zuschauer: 380

Tore: 1:0 Lionel Ramon Jardon (1.), 2:0 Moritz Ortner (4.), 2:1 Simon Zenker (45. Eigentor), 2:2 Jannis Sauer (45.+2), 2:3 Yannis Herger (79.), 2:4 Jannis Sauer (84.)