Beste Kreisklassen-Dritte: Wer zieht in die Relegation ein? Auch heuer dürfen drei Teams über ein „Schlupfloch“ an den Playoffs zur Kreisliga teilnehmen +++ Zwei von drei Entscheidungen bereits gefallen von Florian Würthele · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Leonberg hat gute Aussichten auf den Einzug in die Kreisliga-Relegation. – Foto: Thomas Schneider

An der Relegation zu den Kreisligen nehmen in allen Oberpfälzer Fußballkreisen jeweils wieder acht Mannschaften teil. Zu den drei Kreisklassen-Vizemeistern, sowie den Tabellen-12. und -13. der Kreisligen kommt noch ein weiteres Team dazu. Und zwar der beste Tabellendritte der drei Kreisklassen (nach Punktquotient). Wer darf über dieses „Schlupfloch“ schon sicher relegieren? Und in welchen Spielkreisen ist in dieser Wertung noch keine Entscheidung gefallen?



Vor dem letzten Spieltag der Saison haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.

Kreis Regensburg Kreisklasse 1 (nach 23 von 24 Spielen)

2. SV Wiesent 59 Punkte

3. SpVgg Illkofen 49 Punkte

4. TV Barbing 38 Punkte



Kreisklasse 2 (nach 25 von 26 Spielen)

2. SV Türk Genclik Regensburg 56 Punkte

3. SV Leonberg 56 Punkte

4. SC Regensburg II 52 Punkte





Kreisklasse 3 (nach 25 von 26 Spielen)

2. SV Aichkirchen 53 Punkte

3. SG Freihausen/Batzhausen 49 Punkte

4. SpVgg Willenhofen 43 Punkte



Aktuell hat die Kreisklasse 2 die Nase vorn. Aber nur knapp. Die SpVgg Illkofen aus der Einser-Staffel könnte noch auf einen besseren Punktquotienten kommen und somit in die Relegation einziehen. Nämlich dann, wenn Illkofen am letzten Spieltag gewinnt und der SV Türk Genclik Regensburg und/oder der SV Leonberg verlieren. Ein Punkt würde sowohl Türk Genclik als auch Leonberg zur sicheren Relegations-Teilnahme reichen. Die Kreisklasse 3 ist raus aus dem Rennen.



