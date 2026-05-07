Beste Kreisklassen-Dritte: Wer zieht in die Relegation ein?

An der Relegation zu den Kreisligen nehmen in allen Oberpfälzer Fußballkreisen jeweils wieder acht Mannschaften teil. Zu den drei Kreisklassen-Vizemeistern, sowie den Tabellen-12. und -13. der Kreisligen kommt noch ein weiteres Team dazu. Und zwar der beste Tabellendritte der drei Kreisklassen (nach Punktquotient). Wer darf über dieses „Schlupfloch“ schon sicher relegieren? Und in welchen Spielkreisen ist in dieser Wertung noch keine Entscheidung gefallen?
Vor dem letzten Spieltag der Saison haben wir den aktuellen Stand der Dinge zusammengefasst.
Kreisklasse 1 (nach 23 von 24 Spielen)
2. SV Wiesent 59 Punkte
3. SpVgg Illkofen 49 Punkte
4. TV Barbing 38 Punkte
Kreisklasse 2 (nach 25 von 26 Spielen)
2. SV Türk Genclik Regensburg 56 Punkte
3. SV Leonberg 56 Punkte
4. SC Regensburg II 52 Punkte
Kreisklasse Ost (nach 25 von 26 Spielen)
1. SV Altenstadt/WN 49 Punkte
2. DJK Irchenrieth 46 Punkte (Direktvergleich mit Pleystein gewonnen)
3. TSV Pleystein 46 Punkte
4. SV Waldau 45 Punkte
Kreisklasse Süd (nach 25 von 26 Spielen)
2. DJK Ensdorf 61 Punkte
3. 1. FC Neukirchen 46 Punkte (Direktvergleich mit Kauerhof gewonnen)
4. SV Kauerhof 43 Punkte
Kreisklasse West (nach 25 von 26 Spielen)
2. SV Neusorg 59 Punkte
3. SV Hahnbach II 50 Punkte (Direktvergleich mit Kemnath gewonnen)
4. SVSW Kemnath/Stadt 47 Punkte
Im Kreis 2 sind die Würfel bereits gefallen. Der SV Hahnbach II aus der Kreisklasse West nimmt als bester Tabellendritter an der Relegation teil. Die Drittplatzierten der anderen beiden Staffeln bleiben auf der Strecke.
Kreisklasse Nord (nach 25 von 26 Spielen)
2. SpVgg Pfreimd II 52 Punkte
3. SG Niedermurach/Pertolzhofen 51 Punkte
4. SG Weihern/FC Wernberg II 44 Punkte
Kreisklasse Ost (nach 25 von 26 Spielen)
2. SV Obertrübenbach 55 Punkte
3. SG Grafenwiesen/Bad Kötzting II 55 Punkte
4. SV Gleißenberg-Lixenried 46 Punkte
Kreisklasse Süd (nach 23 von 24 Spielen)
2. SV Erzhäuser-Windmais 49 Punkte
3. TV Bodenwöhr 46 Punkte
4. DJK Beucherling 40 Punkte
Es steht schon fest, dass der Rangdritte der Kreisklasse Ost den besten Punktquotienten der drei Ligen aufweist und somit relegieren darf. Die Dritten der „Nord“ und „Süd“ hingegen gehen auch nächste Saison sicher in der Kreisklasse an den Start. Im Osten entscheidet sich noch zwischen Obertrübenbach und Grafenwiesen/Bad Kötzting II, wer Zweiter und wer Dritter wird.
Hinweis in diesem Zusammenhang: In den Spielkreisen Regensburg und Cham/Schwandorf käme es Kreisklasse abwärts zu Entscheidungsspielen bei Punktgleichheit. Dagegen zählt im Kreis Amberg/Weiden durchgängig der direkte Vergleich. Etwaige Entscheidungsspiele würden Mitte nächster Woche stattfinden.