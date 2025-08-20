Beste Jugend Oberbayerns im Westen Münchens? „Sind die Nummer eins in der Landeshauptstadt“

Bereits vor zwei Jahren sprach Waldeck-Trainer Stefan Gutsmiedl über den Waldecker Weg, den der Verein auch heute weiter geht. Während im Amateurfußball häufig mit den großen Summen gelockt wird, setzt man in Obermenzing auf den eigenen Nachwuchs. Zuletzt verlor die Gutsmiedl-Elf gegen Gilching . Im Kader: Bis auf wenige Ausnahmen allesamt Spieler aus der eigenen Jugend. Das Erfolgsrezept verhalf Waldeck Obermenzing im vergangenen Jahr zum Klassenerhalt.

Die Nachwuchsleistungszentren des FC Bayern, des TSV 1860 München und der SpVgg Unterhaching sind deutschlandweit bekannt. Was folgt im Münchner Raum auf die drei Profivereine? Im Westen Münchens mausert sich der SV Waldeck-Obermenzing zur besten Jugend der Millionenstadt. Die Arbeit im Verein soll familiär sein, die Ausbildung der eigenen Spieler steht im Fokus und Trainer-Rollen werden meist von Spielern des Vereins besetzt. Immer wieder stellt Waldeck so große Regional– und Bayernliga-Vereine in den Schatten.

Dass der Münchner Amateurverein diesen Weg gehen kann, liegt vor allem an der herausragenden Jugendarbeit. Die U15 des SVW stieg in der vergangenen Saison ungeschlagen in die Bayernliga auf. Die U19-Mannschaft schaffte es in den letzten drei Jahren zweimal aufzusteigen und schloss die vergangene Bayernliga-Saison auf einem überragenden vierten Platz ab. Im Schatten des Vereins aus dem Westen Münchens stehen Vereine wie Wacker Burghausen, Türkgücü München oder die SpVgg Bayreuth.

Waldeck Obermenzing mauserte sich so zur besten Jugend unter den Amateurvereine in München. „Wir sind immer noch ein überschaubarer Verein, allerdings mit klarem Plan und mittlerweile die Nummer eins unter den Amateurvereinen der Landeshauptstadt München im Bereich Jugend“, sagt Robert Steinhauser, Vorstand bei Waldeck .

Lena Manz debütiert mit 19 in der Bezirksliga Oberbayern Nord der Herren

Kein Wunder, dass Waldeck auch in der laufenden Bezirksligasaison fast ausschließlich auf Spieler aus den eigenen Reihen setzt. Fünf Neuzugänge für die erste Mannschaft kommen aus der eigenen U19. Mit Torwart David Nowak kommt ein externer Neuzugang vom FC Neuhadern. Filip Vnuk ist der Königstransfer und kommt aus der Bayernliga vom SV Heimstetten. Eines ist jedoch selbstverständlich, selbst Vnuk spielte bereits in der Jugend für Waldeck-Obermenzing.

Beim SVW gibt es eine weitere Besonderheit: Mit Lena Manz debütierte in der vergangenen Saison eine Frau in der Bezirksliga der Herren. Die 19-jährige – natürlich aus der Jugend der Münchner – kam in der Partie gegen den TSV Rohrbach zum Einsatz. Ein Novum in der Bezirksliga. Außerdem spielte Manz bereits des Öfteren für die zweite Mannschaft in der Kreisklasse.

Waldeck-Obermenzing setzt weiter auf die eigene Jugend und wird mit Erfolgen belohnt

Der Weg des SV Waldeck-Obermenzing ist vorbildlich und wird schon jetzt mit Erfolg belohnt. Die Verantwortlichen rund um Cheftrainer Gutsmiedl werden ihren Prinzipien weiter treu bleiben. Eines ist klar: Schafft es Waldeck, die Spieler aus der eigenen Jugend weiter zu binden und weiterzuentwickeln, könnte der Weg des Vereins über die Bezirksliga hinaus führen.