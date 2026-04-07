Beste Halbzeit reicht nicht für einen Punkt

Henry Obermeyer (r.) erzielte für den SC Verl II in Münster den Anschlusstreffer zum 2:1. – Foto: Jens Dünhölter

Die wohl beste Halbzeit in dieser Saison hat dem SC Verl II nicht gereicht, um bei Preußen Münster II etwas Zählbares mitzunehmen. Mit 1:4 (0:2) unterlag der heimische Fußball-Oberligist, wobei zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit fielen.

„Die zweite Halbzeit war nah dran am Optimum, was diese Mannschaft spielen kann“, lobte SCV-Trainer Robert Mainka, erklärte diese 45 Minuten allerdings auch als Messlatte für die kommenden Aufgaben. „Bis zur 91. Minute haben wir Münster da beherrscht, richtig guten Fußball gespielt und uns zahlreiche Möglichkeiten herausgespielt. Allerdings hat der Münsteraner Torhüter auch glänzend gehalten.“

Überwunden wurde dieser nur durch Henry Obermeyer, der nach einem tiefen Lauf den Ball von Cristiano Sonntag bekam und in die kurze Ecke zum 2:1 (54.) traf. Weniger zufrieden war Robert Mainka mit den 20 Anfangsminuten. „Wir sind relativ träge in die Partie reingekommen. Die Intensität hat da nicht ausgereicht, um in der Oberliga Punkte zu holen.“

Das 1:0 (9.) fiel per Kopfball im Anschluss an eine Ecke („Da wurde zu luftig verteidigt“), beim 2:0 (35.) wurde der Münsteraner Till Hausotter bei einem Klärungsversuch angeschossen. „In dieser Phase hatten wir schon zwei, drei ganz gute Möglichkeiten, um den Anschlusstreffer zu erzielen“, war Robert Mainka auch mit dem zweiten Abschnitt des ersten Durchgangs durchaus zufrieden. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit nach einem langen Ball in Kombination mit einem individuellen Fehler, der zum 3:1 führte.

Verl II: Pekruhl – Bamba, Garris, Swoboda, Lamkemeyer – Hwang, Olschewski (46. Sonntag), Obermeyer – Blaszyk (76. Eickholt), Duriqi (60. Pettke), Harmann (88. Seiler).

Tore: 1:0, 2:0 Hausotter (9./35.), 2:1 Obermeyer (54.), 3:1 Demirhan (90.+1), 4:1 Hausotter (90.+5).