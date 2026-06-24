Beste Defensive, beste Offensive: Kasing II nicht zu stoppen Oberbayern beim ERDINGER Meister-Cup 2026 von PM Erdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Kasing II feierte die Meisterschaft in der B-Klasse. – Foto: Diefotofranzi / Studioknotenpu

Der SV Kasing II feierte die Meisterschaft in der B-Klasse und nimmt nun am Erdinger Meister-Cup teil.

Der SV Kasing II hat sich mit der Meisterschaft in der B-Klasse 1 Donau/Isar für den ERDINGER Meister-Cup qualifiziert und darf die Saison nun im eigenen Landkreis (Eichstätt) beim TSV Gaimersheim krönen. Max Heisler, Abteilungsleiter Fußball, freut sich: „Die Mannschaft hat sich den Meistertitel mit großem Einsatz, Teamgeist und Leidenschaft absolut verdient. Ich bin unglaublich stolz auf das gesamte Team und gratuliere herzlich zu einer überragenden Saison. Dieser Erfolg ist das Ergebnis harter Arbeit und eines starken Zusammenhalts.“ Wir stellen euch das Team kurz vor. Was hat eure Mannschaft in dieser Saison besonders ausgezeichnet?

Wir hatten sowohl die stärkste Offensive als auch die stärkste Defensive der Liga. Dazu kamen 17 verschiedene Torschützen! Das zeigt, wie ausgeglichen der Kader war. Gab es einen Schlüsselmoment auf dem Weg zur Meisterschaft?