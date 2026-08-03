Yasin Erdem – Foto: VfL Brochenzell

Im FuPa-Teamcheck spricht Yasin Erdem, Trainer des VfL Brochenzell in der Bezirksliga Bodensee, über die beste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte, die Entwicklung des Teamgeists, den Abschied eines prägenden Spielers und den Anspruch, die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiterzuführen.

Mehr Konsequenz im letzten Drittel Trotz der besten Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte sieht Yasin Erdem klare Aufgaben. „Verbesserungspotenzial sehen wir vor allem im letzten Drittel. Dort wollen wir noch zielstrebiger, kreativer und konsequenter werden, um uns mehr klare Torchancen zu erarbeiten und unsere Chancenverwertung weiter zu verbessern.“

„Insgesamt blicken wir sehr zufrieden auf die vergangene Saison zurück“, sagt Yasin Erdem gegenüber FuPa. „Mit dem sechsten Tabellenplatz und 50 Punkten haben wir die beste Bezirksliga-Saison der Vereinsgeschichte erreicht. Darauf dürfen wir stolz sein, wissen aber gleichzeitig, dass dieser Erfolg nur durch die tägliche Arbeit der gesamten Mannschaft, des Trainerteams und des gesamten Vereins möglich war. Besonders positiv war die Entwicklung unseres Teamgeists sowie die Bereitschaft der Spieler, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir haben als Mannschaft in vielen Bereichen einen Schritt nach vorne gemacht.“

Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund "Ich möchte bewusst keinen einzelnen Spieler hervorheben. Die Entwicklung der gesamten Mannschaft steht für mich im Vordergrund. Es freut mich sehr zu sehen, wie unsere erfahrenen Spieler Verantwortung übernehmen und gleichzeitig unsere jungen Spieler immer mehr Selbstvertrauen gewinnen. Jeder Einzelne trägt seinen Teil dazu bei, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln. Genau dieses Miteinander und der gegenseitige Umgang machen unsere Mannschaft aus“, sagt Erdem

Spielidee und Zusammenhalt In der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 geht es beim VfL Brochenzell nicht um besondere Ereignisse:. „Unser Fokus liegt weniger auf einzelnen Highlights, sondern auf einer intensiven und strukturierten Vorbereitung. Die Trainingsbeteiligung ist hoch, die Mannschaft arbeitet mit großer Bereitschaft, und auch unsere neuen Spieler konnten schnell integriert werden. Besonders wichtig ist uns, unsere Spielidee weiterzuentwickeln und als Mannschaft noch enger zusammenzuwachsen. Wir möchten die Grundlagen schaffen, um auch in der neuen Saison wieder konstant unsere Leistung abrufen zu können. Wenn wir diesen Weg gemeinsam weitergehen, sind wir überzeugt, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickeln werden.“

Keine konkrete Tabellenplatzierung



Die Zielsetzung für die neue Saison formuliert Yasin Erdem bewusst ohne feste Platzvorgabe. „Unser Ziel ist es, die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen. Wir möchten uns als Mannschaft kontinuierlich verbessern, in jedem Spiel konkurrenzfähig sein und erneut eine gute Rolle in der Bezirksliga spielen. Eine konkrete Tabellenplatzierung steht für uns aktuell nicht im Vordergrund. Entscheidend ist, dass wir unsere Werte und unsere Spielidee auf den Platz bringen, als Mannschaft geschlossen auftreten und Woche für Woche die Bereitschaft zeigen, besser werden zu wollen. Dann wird sich zeigen, was am Ende möglich ist.“

Drei Favoriten im Blick



Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Yasin Erdem mehrere Vereine. „Mit dem SV Vogt, dem SV Oberzell und dem SV Kressbronn gibt es einige Mannschaften, die aufgrund ihrer Qualität, Erfahrung und eingespielten Strukturen zum engeren Favoritenkreis gehören. Gleichzeitig hat die Bezirksliga Bodensee in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, wie ausgeglichen die Liga ist. Viele Mannschaften sind in der Lage, jedem Gegner Punkte abzunehmen. Deshalb sollte man niemanden unterschätzen – am Ende werden Konstanz, Gesundheit und die tägliche Arbeit über eine erfolgreiche Saison entscheiden.“

Drei Zu- und zwei Abgänge



Neu zum Verein kommen Migjen Meholi vom SK Weingarten, Teodor Boyadzhiev von der TSG Ailingen und Samir Mohammadi vom VfB Friedrichshafen.

Den VfL Brochenzell verlassen Claudio Hirscher, der seine Karriere beendet, und Elvedin Lekovic, dessen neuer Verein noch offen ist. Der Abschied von Claudio Hirscher wiegt besonders schwer.

Besonderer Dank an Claudio Hirscher



„Mit Claudio Hirscher verliert der VfL Brochenzell nicht nur einen herausragenden Fußballer, sondern auch einen Spieler, der die Mannschaft über viele Jahre geprägt hat. Durch seine Erfahrung, seine Qualität und seine Persönlichkeit war er sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Stütze für unser Team. Sein Karriereende hinterlässt sportlich wie menschlich eine große Lücke, die man nicht eins zu eins schließen kann. Claudio Hirscher war ein Spieler, der Verantwortung übernommen und den Verein über viele Jahre mitgeprägt hat. Für seinen langjährigen Einsatz, seine Loyalität und seine Verdienste um den VfL Brochenzell sind wir ihm sehr dankbar und wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt von Herzen alles Gute.“

Weiterer Dank an das Umfeld



Der Blick des Trainers geht über die Mannschaft hinaus. „Abschließend möchte ich mich bei allen bedanken, die den VfL Brochenzell tagtäglich unterstützen. Ob Vorstandschaft, Ausschuss, Betreuer, Physiotherapeuten, Platzwarte, Helfer, Sponsoren oder unsere zahlreichen ehrenamtlichen Unterstützer – ohne dieses Engagement wäre Vereinsfußball in dieser Form nicht möglich.Ein besonderer Dank gilt natürlich auch unseren treuen Fans, die uns Woche für Woche begleiten und unterstützen. Dieses Miteinander zeichnet unseren Verein aus und ist die Grundlage für alles, was wir gemeinsam erreichen.“

Mehr Spielfluss und Fairness



Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Yasin Erdem grundsätzlich positive Ansätze. „Ich finde grundsätzlich alle Maßnahmen sinnvoll, die den Spielfluss fördern und für mehr Fairness sorgen. Besonders der konsequentere Umgang mit Zeitspiel ist aus meiner Sicht ein guter Ansatz, da dadurch die aktive Spielzeit erhöht werden kann. Allerdings muss man im Amateurfußball auch die Rahmenbedingungen berücksichtigen. Nicht jede Regelung aus dem Profibereich lässt sich eins zu eins übertragen. Beispielsweise sehe ich es kritisch, wenn der Schiedsrichter bei jeder Unterbrechung oder jedem Einwurf die Zeit öffentlich zählen müsste, da dies im Amateurbereich zusätzliche Komplexität schaffen kann und der Fokus vom eigentlichen Spiel genommen werden könnte.“

Am Ende zählt für Yasin Erdem, dass neue Regeln dem Spiel helfen und umsetzbar bleiben. „Wichtig ist aus meiner Sicht, dass Regeländerungen den Fußball einfacher, fairer und flüssiger machen. Dabei sollte immer darauf geachtet werden, dass sie für Spieler, Trainer und Schiedsrichter praktikabel bleiben.“