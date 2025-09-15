Beste Abwehr der Liga kassiert fünf Gegentreffer in einer Halbzeit

Unter Flutlicht an der Düsterlohe bekamen die Zuschauer ein intensives Landesliga-Spitzenspiel mit viel Tempo und zahlreichen Toren geboten. Am Ende setzte sich Eintracht Norderstedt II mit 5:3 beim bis dahin ungeschlagenen SSV Rantzau durch und untermauerte damit seine Ambitionen. Die Eintracht schob sich durch den Erfolg mit 13 Punkten auf Rang drei, während Rantzau nach der ersten Saisonniederlage bei acht Zählern bleibt.

Die Rantzauer, die zuvor in vier Spielen mit einer Bilanz von 2-2-0 und einem bemerkenswerten Torverhältnis von 3:0 noch ohne Gegentreffer geblieben waren, erwischten den besseren Start. Defensiv kompakt und mit schnellen Umschaltmomenten brachten sie den Favoriten in Bedrängnis. Jonas Cordts verwandelte in der 33. Minute einen Freistoß sehenswert zur Führung. Der agile Rico Deguchi hatte zudem zwei gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch am Gäste-Keeper. „Wir haben beim Standard geschlafen und lagen dadurch zurück“, räumte Eintracht-Coach Jörn Großkopf später ein.

Mit dem 0:1 ging es in die Pause, doch Großkopf reagierte und stellte sein Team um: „Ich habe die Grundordnung verändert, einen zweiten Stürmer gebracht, der für viel Wirbel gesorgt hat. Dadurch haben wir sofort mehr Druck aufgebaut.“ Die Maßnahme zeigte Wirkung: Innerhalb von 14 Minuten drehten Djalo, Swai und Mane die Partie zum 3:1. „Das war folgerichtig, weil wir dominant waren und viel Ballbesitz hatten“, erklärte der Trainer.

Doch Rantzau ließ sich nicht abschütteln. El-Tahan verkürzte nach 69 Minuten auf 2:3, Bruns stellte in der 80. Minute den Anschluss zum 3:4 her. Dazwischen und danach offenbarte Norderstedt jedoch seine Effektivität, Swai traf zum 2:4, und in der Schlussminute setzte Vlajic den Schlusspunkt zum 3:5. „Wir haben durch einen ganz dummen Fehler das 2:3 kassiert und später auch noch das 3:4. Drei Gegentore sind mir eindeutig zu viel“, kritisierte Großkopf, stellte aber klar: „Am Ende muss man das Ergebnis sehen. Fußball bleibt Ergebnissport – und der Sieg war verdient.“

Besonders hervor hob er Linksaußen Jure Pusic: „In der ersten Halbzeit hat er sich noch aufgerieben, auch verbal mit dem Gegner. In der zweiten Halbzeit hat er ein überragendes Spiel gemacht, durch Einzelaktionen für Gefahr gesorgt und immer wieder den besser postierten Mitspieler gesehen. Das war stark.“

Trotz der defensiven Nachlässigkeiten blickt Großkopf positiv nach vorn: „Wir bleiben oben dran, da bin ich überzeugt. Die Mannschaft ist intakt, wird sehr gut geführt von den alten Hasen, und das macht mich sehr froh.“



SSV Rantzau Barmstedt – FC Eintracht Norderstedt II 3:5 (1:0)

SSV Rantzau Barmstedt: Niklas Gohr, Jorrit Thieme, Tim Flemming Christiansen, Marvin-Jay Gibau (77. Luke Hubach), Pasquale Longo, Jonas Cordts, Jannik Reimer, Paul Wiemeler, Riku Deguchi (77. Johannes von Saldern), Till Flemming Bruns, Adnan El-Tahan (84. Etienne-Lewis Kotzapanagiotou) - Trainer: Tobias Fred Thiede

FC Eintracht Norderstedt II: Moritz Sebastian Junge, Gregory Wittek, Haçi Gündogan, Philip Asamoah Mensah Owusu, Henrik Lauterbach, Sepehr Nikroo, Athanasios Chrysovitsiotis, Issa Safer (46. Kamau Manuuh Swai), Mamadou Djalo (87. Dario Vlajic), Jure Pusic, Abduramane Mane (90. Adam Harkimov) - Trainer: Jörn Großkopf

Schiedsrichter: Adrian Schmitz (Hamburg )

Tore: 1:0 Jonas Cordts (33.), 1:1 Mamadou Djalo (48.), 1:2 Kamau Manuuh Swai (60.), 1:3 Abduramane Mane (62.), 2:3 Adnan El-Tahan (69.), 2:4 Kamau Manuuh Swai (77.), 3:4 Till Flemming Bruns (80.), 3:5 Dario Vlajic (90.)