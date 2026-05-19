"Bestaufgestellte B-Liga-Mannschaft Deutschlands": Juspo plant Großes

Juspo will im kommenden Jahr den A-Liga-Aufstieg in Angriff nehmen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Mit zuletzt vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen kommt Juspo Essen-West immer besser ins Rollen. Nach dem 7:1-Erfolg im Derby gegen TuRa 86 Essen sprang das Team von Cenk Zeaiter auf Platz drei. Sollte es dabei bis zum Saisonschluss bleiben, wäre es das beste Abschneiden seit der Saison 2018/19.

Der Wandel bei Juspo Essen-West geht allerdings weit über die sportlichen Ergebnisse hinaus. Der 1. Vorsitzende Hasan Chaaban beschreibt den Verein heute als "komplett neu aufgebaut“. Früher habe es an Organisation, Disziplin und klaren Abläufen gefehlt. Mittlerweile wolle man sich bewusst professioneller aufstellen als viele andere Kreisligisten.

Trainingskleidung, Poloshirts und einheitliche Ausstattung sind im Zuge dessen auch nur "Kleinigkeiten". Chaaban, der nach eigenen Angaben über fünf Jahre im Merchandise-Bereich des FC Bayern München arbeitete, möchte auch die Kabine bei Juspo nach dem Vorbild des deutschen Rekordmeisters umwandeln. Darüber hinaus soll es im Vereinsumfeld zeitnah infrastrukturelle Fortschritte geben. Derzeit teilt sich Juspo die Anlage an der Haedenkampstraße mit TuRa 86 und Alemannia Essen, für Chaaban ist diese aber "viel zu klein" für drei Vereine.

Dazu gehören feste Strukturen rund um die Mannschaft. Die Spieler werden von einem Physiotherapeuten betreut, zusätzlich gibt es einen Torwarttrainer und einen Fitnesstrainer. Merkmale, die Chaaban zum Schluss kommen lassen: "Ich glaube wirklich, dass wir die am besten aufgestellte Kreisliga-B-Mannschaft in ganz Deutschland sind. Das kann ich mit Stolz sagen."

Ein eigenes Vereinsheim oder bessere räumliche Möglichkeiten seien deshalb zentrale Themen für die Zukunft. "Es werden noch Überraschungen kommen. Ich brauche einfach nur die Genehmigung von der Stadt Essen."

Chaaban: "Ich bin kein Schwätzer"

Finanziell möglich machen sollen es unter seiner Führung neu dazugewonnene Sponsoren, deren Unterstützung eben nicht für exorbitante Spielergehälter, sondern in die Infrastruktur investiert werden soll. "Ich bin kein Schwätzer", sagt Chaaban. "Ich bin einer, der die Tatsachen umsetzt. Und wenn ich dann denke, der Verein hat nur 700 Euro auf der Vereinskasse und wir könnten uns keine neuen Trikots kaufen, dann würde ich sowas nicht machen."

Auch sportlich wurde der Kader gezielt verstärkt. Im Winter freute sich der Verein besonders über die Ergänzung von Halil Erciyas (Neun Tore) in der Offensive. Dort wirbelt mit Evie Zion Enomayo (19 Tore) sogar ein Akteur, der den Sport gar nicht von klein auf erlernt hat: "Der hat vor sechs Jahren erst mit Fußball angefangen. Man glaubt das gar nicht, aber es ist wirklich wahr. Den schleifen wir jetzt wie einen Rohdiamant."

Für die kommende Saison laufen die Planungen bereits auf Hochtouren. Mit Serkan Barutcu wurde ein neuer sportlicher Leiter vorgestellt, der künftig gemeinsam mit dem Vorstand und Trainerteam den Kader zusammenstellen soll. Gespräche mit weiteren Neuzugängen laufen bereits.

Das klare Ziel ab Sommer lautet nämlich: die Rückkehr in die Kreisliga A. Als Chaaban den Verein übernahm, wurde intern ein Drei-Jahres-Plan ausgearbeitet. Nach zwei Jahren sieht sich Juspo Essen-West inzwischen näher am Ziel als ursprünglich erwartet. In der kommenden Saison soll der Angriff nach ganz oben gewagt werden. Die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen würde er dem Team dann auch zugute kommen lassen, aber eben nicht in Form von klassischen Gehältern.

"Meine Intention ist, wenn wir aufsteigen sollten, kriegt die Mannschaft vielleicht 5.000 Euro. Entweder machen wir dann eine Abschlussfeier mit einer Trainingslager-Kombination oder sie teilen das anderweitig unter sich aus."

Es wäre in jedem Fall ein historischer Fortschritt für den Verein. Letztmals trat Juspo Essen-West zum Anfang des Jahrtausends in der Kreisliga A auf.