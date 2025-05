Bestätigt: Vizemeister der Kreisliga B steigen nicht auf

Seit einigen Tagen herrscht Verwirrung, ob vielleicht ein Vizemeister der Kreisliga B in Düren doch noch aufsteigen könnte, obwohl die Auf- und Abstiegsordnung klar vorsieht, dass nur die drei Meister hochgehen - egal, welches Szenario vorliegt. FuPa hat beim Fußballkreis Düren nachfragt, der bestätigt hat: "Aktuell besteht kein Szenario für einen eventuellen vierten Aufsteiger aus der Kreisliga B in die Kreisliga A."

Natürlich bleibt verwirrend, warum der Kreis in seinem Auf- und Abstiegsupdate dann einen "eventuellen Aufsteiger nach Quotienten-Regel aus der Kreisliga B in die Kreisliga A" führt. Schließlich gibt es hier derzeit keine Grundlage.

In der Kreisliga A Düren steht am Wochenende Spieltag 27 mit diesen Partien an: