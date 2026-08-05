– Foto: Robert Gertzen

Der erste Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 hat bereits einige deutliche Fingerzeige geliefert. Während die Landesliga-Absteiger SFN Vechta mit einem souveränen Heimsieg erfolgreich in die Saison startete, mussten die beiden Aufsteiger SV Falke Steinfeld und TuS Emstekerfeld zum Auftakt Niederlagen hinnehmen. Nun wollen die Favoriten ihren gelungenen Start bestätigen, während die Neulinge auf die ersten Bezirksliga-Punkte hoffen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TuS Emstekerfeld Emstekerfeld VfL Oythe VfL Oythe 15:00 PUSH

Aufsteiger TuS Emstekerfeld wartet nach der deutlichen 0:4-Niederlage gegen den FC Lastrup auf die ersten Zähler. Mit dem VfL Oythe gastiert jedoch eine Mannschaft, die beim 5:1-Erfolg in Steinfeld (ebenfalls Aufsteiger) ihre Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis stellte. Für Emstekerfeld wird es erneut eine schwierige Aufgabe.

Der SV Höltinghausen möchte nach der 1:4-Niederlage bei Amasya Spor Lohne eine Reaktion zeigen. GW Brockdorf reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem zum Auftakt ein souveräner 2:0-Erfolg gegen TuS Lutten gelang. Beide Teams wollen früh die Richtung für die kommenden Wochen vorgeben.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten SV Hansa Friesoythe SV Hansa 15:00 PUSH

Nach der 0:2-Niederlage in Brockdorf steht der TuS Lutten bereits unter Zugzwang. Der SV Hansa Friesoythe reist mit einem 2:0-Auswärtssieg in Holdorf im Rücken an und möchte den gelungenen Saisonstart veredeln. Für Lutten gilt es, vor heimischer Kulisse die ersten Punkte einzufahren.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SFN Vechta SFN Vechta SV Holdorf SV Holdorf 15:00 PUSH

Landesliga-Absteiger SFN Vechta feierte mit dem 2:0 gegen den SV Molbergen einen erfolgreichen Einstand und will nun auch das erste Heimspiel erfolgreich gestalten. Der SV Holdorf hingegen steht nach der 0:2-Niederlage gegen Hansa Friesoythe unter Druck. Vechta geht mit den besseren Voraussetzungen in die Begegnung.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Molbergen SV Molbergen RW Damme RW Damme 15:00 PUSH

Der SV Molbergen hofft nach der Auftaktniederlage in Vechta auf den ersten Punktgewinn. Mit RW Damme reist jedoch eine Mannschaft an, die sich gegen den SV Bethen knapp mit 2:1 durchsetzen konnte. Beide Teams wollen sich früh im gesicherten Tabellenmittelfeld etablieren.

Sa., 08.08.2026, 19:00 Uhr SV Bethen SV Bethen SV Thüle SV Thüle 19:00 PUSH

Der SV Thüle setzte mit dem 5:0 gegen SW Osterfeine direkt ein Ausrufezeichen und reist mit viel Selbstvertrauen nach Bethen. Die Gastgeber mussten sich zum Auftakt RW Damme knapp mit 1:2 geschlagen geben und wollen nun die ersten Punkte einfahren. Thüle geht nach dem überzeugenden Saisonstart als Favorit in die Partie.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SW Osterfeine SW Osterfeine FC Lastrup FC Lastrup 15:00 PUSH

SW Osterfeine erlebte beim 0:5 in Thüle einen schwierigen Saisonstart und steht nun vor der nächsten anspruchsvollen Aufgabe. Der FC Lastrup überzeugte beim 4:0 gegen Aufsteiger TuS Emstekerfeld und möchte den zweiten Sieg im zweiten Spiel folgen lassen. Die Gäste gehen mit einer klaren Favoritenrolle in die Partie.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Falke Steinfeld SV Steinfeld Amasya Spor Lohne Amasya Spor Lohne 15:00 PUSH