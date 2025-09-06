– Foto: Marco Mertens

Bestätigt Golkrath den guten Auftakt? Am ersten Spieltag gewann Golkrath mit 8:1 gegen Karken. Gegner ist mit Scherpenseel-Grotenrath ein weiterer Aufsteiger. Für Millich geht es darum, den mäßigen Start zu revidieren.

Einen mehr als gelungenen Auftakt in die neue Spielzeit verbuchte Aufsteiger SV Golkrath am vergangenen Wochenende. Gegen Mit-Aufsteiger Grün-Weiß Karken gewann die Mannschaft vom Trainer-Duo Daniel Demming und Philipp Mertens deutlich mit 8:1-Treffern, wobei es zur Pause bereits 6:0 stand. Wie dieser Sieg einzuordnen ist, zeigt sich nun am Sonntag, wenn es für die Golkrather zum ebenfalls frisch aufgestiegenen SV Scherpenseel-Grotenrath geht. Das Team aus Übach-Palenberg hatte zum Saisonauftakt nur knapp beim heimstarken SC Selfkant verloren, sollte als Gegner also nicht unterschätzt werden.

Erwartungsgemäß mit Siegen sind Dynamo Erkelenz und die SG Union Würm-Lindern in die neue Spielzeit gestartet. Die Union hatte den SV Breberen mit 6:3 bezwungen, während Dynamo deutlich mit 6:0 beim Oberbrucher BC die Oberhand behielt. Für Würm-Lindern steht bereits am zweiten Spieltag das Derby gegen den FSV Geilenkirchen auf dem Programm, der zum Auftakt mit 0:3 beim SV Brachelen verlor. Vom Papier her geht die Union leicht favorisiert in die Partie. Ebenfalls favorisiert ging bereits am Freitagabend Dynamo Erkelenz in das Heimspiel gegen Union Schafhausen II. Kurz vor Schluss holte Germania Rurich am vorigen Sonntag noch ein 2:2-Remis in Schafhausen. Nun erwartet man den SV Brachelen zum Heimspiel – ein weiteres Derby am zweiten Spieltag. Mit einer Heimniederlage gegen den TuS Rheinland Dremmen (1:2) ging die Spielzeit für den SV Roland Millich los. Das wollen die Mannen von der Gronewald-Straße nun beim SV Breberen besser machen. Doch trotz der Niederlage in Lindern zeigte Breberen zuletzt gute Ansätze.

Karken und Oberbruch fingen sich beide zum Auftakt zwei deftige Niederlagen ein, beide treffen nun in Karken aufeinander. Dazu sagt OBC-Trainer Danny Silver: „Nach der schweren Aufgabe gegen Dynamo und der daraus resultierenden 0:6-Niederlage, wollen wir so schnell wie möglich in die Spur zurückfinden. Wichtig ist, dass wir das Spiel abhaken, die richtigen Schlüsse ziehen, und mit voller Konzentration nach vorne schauen.“ Trotz der 1:8-Niederlage der Grün-Weißen am ersten Spieltag gegen Golkrath warnt Silver vor dem Gegner: „Wir dürfen den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Wir sind gewarnt, und wissen, dass wir nur dann die Punkte mitnehmen, wenn wir von der ersten Minute an alles abrufen, kämpferisch, wie spielerisch.“