Besserung ist in Sicht Kreisklasse B Sinsheim +++ Helmstadts Zweite steht vor wegweisenden Wochen mit Gegner auf Augenhöhe +++ Am Sonntag kommt Kirchardt II

Mathis Richter hätte den Spielplan selbst nicht besser gestalten können. Am vergangenen Samstag heiratete er und just an diesem Wochenende war der TSV Helmstadt II spielfrei. "Das hat natürlich super gepasst", lacht der TSV-Trainer.

Frisch verheiratet und erholt nach dem spielfreien Wochenende gepaart mit dem Ende der Urlaubszeit, will die Kreisliga-Reserve in den kommenden Wochen angreifen. Der Null-Punkte-Start soll schnell der Vergangenheit angehören. "Mit Siegelsbach und Reichartshausen haben wir aber auch schon gegen die zwei Topfavoriten antreten müssen", sagt Richter, wobei vor allem beim SC Siegelsbach sogar mehr drin gewesen ist. Nach einer zwischenzeitlichen Führung kassierten die Helmstadter den 1:2-Endstand erst fünf Minuten vor Schluss mit nach einem Elfmeter. Am ärgerlichsten war die 0:2-Niederlage beim VfB Epfenbach II. Das Vergangene ist aber abgehakt, wie Richter versichert und den Blick hoffnungsvoll nach vorne richtet: "Wir haben jetzt zwei Spiele vor der Brust, aus denen wir drei bis vier Punkte holen sollten, um einfach etwas unten rauszukommen und Erfolgserlebnisse zu feiern." Am Sonntag kommt die SG Kirchardt II an den Schwarzbach und mittwochs drauf steigt das Gastspiel beim VfL Mühlbach II inmitten der bevorstehenden englischen Woche.

Da tut es doppelt gut, dass sich die personelle Lage entspannt. Der Coach berichtet: "Wir hatten zuletzt viele Spieler im Urlaub, auch von der ersten Mannschaft, was sich natürlich auf uns in der Zweiten ausgewirkt hat." Es ist das Thema, das quasi jeden Amateurklub betrifft: In den Sommerferien ist nun einmal Urlaubszeit. Für Familien gibt es keine andere Möglichkeit in die Ferien zu fahren, wobei in Helmstadts Zweiter einige Kicker wie Richter sagt, "mittlerweile zum zweiten Mal Vater und deswegen kürzertreten werden." Die nächste Generation soll übernehmen und dafür ist der TSV alles andere als schlecht aufgestellt. Langfristig sind die Aussichten folglich gut bis sehr, kurzfristig gilt es die B-Klasse zu halten, um für den Kreisliga-Unterbau attraktiv zu bleiben. "Das ist unser oberstes Ziel", so der 27-Jährige, der zuversichtlich hinzufügt, "das ist meines Erachtens auch absolut realistisch."