»Besserer Sparringspartner«: Abbach schlägt Prüfening klar

Im einzigen Freitagsspiel der Bezirksliga Süd wurde der TSV Bad Abbach seiner Favoritenrolle vollauf gerecht. Die Elf von Trainer Sepp Schuderer behauptete sich zu Hause gegen den FSV Prüfening klar und deutlich mit 4:1 (2:0) – und braucht aus den letzten zwei Spielen maximal vier Punkte, um als Meister in die Landesliga aufzusteigen.

So eindeutig, wie es das Endergebnis aussagte, lief letztendlich auch das Spiel. Ersatzgeschwächte Gäste, die seit letztem Wochenende den Klassenerhalt sicher haben, konnten dem Liga-Primus in keiner Phase des Spiels so wirklich zusetzen. Für Abbach trugen sich Simon Hecht, Florian Gierstorfer, Steven Rank und Tobias Pauli in die Torschützenliste ein; Christian Holzapfel erzielte den einzigen FSV-Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1.