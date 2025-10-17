Die Angelbachtaler (grau) haben nach dem schwachen Saisonstart Fahrt aufgenommen. – Foto: Brian Wirth

Bessere Zeiten Kreisklasse A Sinsheim +++ Der TSV Angelbachtal orientiert sich mit einer jungen Mannschaft nach vorne +++ Am Samstag steigt das Oktoberfest-Heimspiel gegen Steinsfurt

Der immer noch recht junge Verein hat sich mit seiner ersten Mannschaft in der Kreisklasse A längst stabilisiert. "Ich glaube sagen zu können, dass wir immer versuchen einen guten Ball zu spielen und uns das phasenweise auch sehr gut gelingt", sagt Tobias Littig. Der TSV-Coach sieht nach knapp einem Jahr im Amt große Fortschritte bei seinen Kickern.

Diese besitzen zudem reichlich Entwicklungspotenzial, sechs der regelmäßig eingesetzten Spieler sind 21 Jahre alt oder jünger. "Das erklärt am Ende auch die eine oder andere Leistungsschwankung", so Littig. Gefreut hat ihn, dass seine Mannschaft nach dem missglückten Saisonstart so zügig die Kurve bekommen hat. Drei Niederlagen gab es aus den ersten drei Spielen, wobei der 1:2-Auftakt im Lokalderby gegen Eschelbach dem eigenen Torhüter zusätzlich eine Rote Karte eingebracht hat. Bergauf geht es seit dem vierten Spieltag, als es gegen Bad Rappenau einen 1:0-Sieg gegeben hat. Seitdem gab es in der Liga keine Pleite mehr und im Pokal eine achtbare 2:4-Niederlage gegen den FC Zuzenhausen II, nachdem der TSV den Kreisligisten Türkspor Sinsheim aus dem Wettbewerb gekickt hat. "Das war sehr gut“, sagt Littig, der aber ganz trainertypisch hinzufügt, „über 90 Minuten haben wie es noch nicht geschafft, konstant gut aufzutreten.“

Hätte es die ersten drei Spiele nicht gegeben, würde Angelbachtal folglich noch besser dastehen als auf dem momentanen fünften Tabellenplatz. "Ein kleines Spitzenspiel ist es deshalb schon am Samstag", darf Littig selbstbewusst sagen vor dem Duell mit dem zweitplatzierten TSV Steinsfurt (Anpfiff, 17 Uhr), den er auf Sicht, "auch weit vorne sieht, da sie einige starke junge Spieler in ihren Reihen haben." In Angelbachtal steht der Samstag obendrein ganz im Zeichen des Oktoberfests. Das hat in der Gemeinde eine lange Tradition und die Fußballer wollen selbstverständlich mit einem Sieg im Rücken feiern und sich feiern lassen. Deshalb wird auch mal wieder in Eichtersheim gespielt, wo das Fest auf dem Sportgelände stattfindet. Ansonsten trägt der TSV seine Heimspiele in der Regel in Michelfeld auf dem Berg und der runderneuerten Clubhausanlage aus. Dort gibt es mit einem Kunst- und Naturrasen optimale Bedingungen.