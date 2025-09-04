Bessere Chancenverwertung wird belohnt -- Uphusen siegt in Heeslingen

Der Heeslinger SC II hat am Mittwochabend die erste Heimspielniederlage kassiert. Gegen TB Uphusen unterlag die Elf von Trainer Robin Cordes mit 0:2. Der HSC II hat am Wochenende mit dem TV Sottrum erneut einen ganz schweren Gegner vor der Brust.

Aus Sicht von Cordes sahen die Zuschauer ein Spiel zweier Teams auf Augenhöhe. Der Unterschied lag in der Chancenverwertung. "Wenn man von einem qualitativen Unterschied sprechen kann, dann trifft das nur auf die Offensive zu. Wir haben bis ins gegnerische Drittel richtig gut kombiniert, dann aber zu oft die falschen Entscheidungen getroffen, so dass wir unterm Strich zu harmlos waren", so der HSC-Coach.

Aus Respekt vor dem Gegner waren beide Mannschaften auf Ballsicherheit bedacht und gingen im Aufbauspiel kaum Risiken ein. Das änderte sich in der 31. Minute. Nach einem Foul vor dem Heeslinger Strafraum legte sich Tetje Dziubinski den Ball zurecht und zirkelte ihn unhaltbar ins linke obere Eck. Der Treffer rüttelte das HSC-Team wach, die Aktionen der Platzherren wurden druckvoller, doch der erhoffte Erfolg blieb aus.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wechselte Cordes mit Daniel Holsten für Nico Finke und Peter Bolm für Joel Jokers zwei frische Offensivspieler ein. Die taktische Maßnahme zahlte sich umgehend aus, in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs erspielten sich die Platzherren eine Reihe guter Möglichkeiten, die allerdings ungenutzt blieben. Während die Gastgeber offensiver agierten, beschränkte sich das Team aus Uphusen auf schnelle Konter.

Knapp eine Stunde war gespielt, als die Taktik des Turnerbundes aufging. Nach einem Tempogegenstoß hatte Patrick Hirsch freie Bahn und beförderte den Ball zum 2:0 ins Netz. Die Platzherren steckten nicht auf, setzten alles daran, den ersten Treffer zu erzielen. Doch so sehr sich die Gastgeber auch mühten, in der Offensive lief nicht allzu viel zusammen. Am Ende waren es die Gäste, die sich noch gute Chancen erspielten, diese aber ungenutzt liegen ließen.

"Bis zur 60. Minute hat Uphusen gefühlt zwei Chancen und macht daraus zwei Tore. Und wir hätten heute noch Stunden spielen können, ohne ein Tor zu schießen. Das ist ärgerlich, aber solche Tage gibt es halt im Fußball“, so Cordes gegenüber der ZEVENER ZEITUNG.