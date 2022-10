Bessere Chancen, keine Punkte - Kuckum verliert gegen Schafhausen Kreisliga A Heinsberg: Niersquelle Kuckum verliert am Freitagabend eine unterhaltsame Partie mit 1:2 gegen Union Schafhausen. Kuckum leitet die Gegentreffer selbst ein.

Der Gegentreffer schockte die Niers-Kicker allerdings nicht: Der Ball lief gerade wieder durch die Reihen, da startete Kuckum eine Ballstafette über Rico Bischof und Maurice Münten, der letztlich Patrick Knorn bediente, der zum hochverdienten 1:1 traf (57.). Beide Teams blieben gut im Spiel, wobei sich die Gastgeber die besseren Möglichkeiten erspielten – ohne Kapital daraus zu schlagen.

Zu einer strittigen Szene kam es in der 65. Minute: Nach einer Kuckumer Ecke landete der Ball zwar im Tor, doch der Schiedsrichter hatte zuvor einen Schubser gegen Torwart Ernst Niklas Sistermann gesehen – und pfiff die Szene ab.

Demming schnürt den Doppelpack



Kurz darauf hatte dann Rico Bischoff die große Möglichkeit, die Gastgeber in Führung zu bringen, doch er vergab. Der Druck der Hausherren wurde größer, Schafhausen war hingegen mit Kontern gefährlich, der schließlich auch zum 2:1 führte: Nach einer eigenen Ecke ging den Kuckumern der Ball verloren und die Gäste spielten ihre Möglichkeit klasse aus – Niklas Demming machte mit seinem zweiten Treffer das 2:1. Danach passierte in einem abwechslungsreichen Spiel nicht mehr viel, auch wenn für die Schlussminuten aufseiten der Platzherren Luca Faenger als Offensivkraft eingewechselt wurde.

Einen anderen Ausgang der Partie hätte sich natürlich Christian Schmitz gewünscht: „Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und ich finde, ein Unentschieden wäre auch ein gerechtes Ergebnis gewesen.” Denn über die gesamten 90 Minuten betrachtet, „hatten wir in meinen Augen die besseren Tormöglichkeiten”, meinte Schmitz.

Schon am kommenden Freitagabend steht für Kuckum das zweite Heimspiel hintereinander an, dann kommt der FC Wanderlust Süsterseel in das Niers-Stadion. Schafhausen muss am nächsten Spieltag zum Spitzenspiel gegen Tabellenführer Sportfreunde Uevekoven antreten.