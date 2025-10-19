Bessere Bank des SC Freiburg II entscheidet Derby beim Bahlinger SC

Spiele gegen frühere Teamkollegen sind in der dritten Halbzeit manchmal wie ein Spießrutenlaufen. "Da kann ich mir gleich nochmal was anhören", sagte Alex Echner, nachdem der 21-jährige Angreifer gerade mit dem Bahlinger SC das südbadische Kräftemessen gegen den SC Freiburg II verloren hatte. Zweieinhalb Jahre spielte der aus Lauchringen am Hochrhein stammende Echner in der Freiburger Fußballschule zusammen mit aktuellen U-23-Spielern wie Noah Wagner, Louis Tober, Karl Steinmann und Leon Catak. Das Quartett war am Sonntag am Freiburger Auswärtserfolg vor 940 Zuschauern im Kaiserstuhlstadion maßgeblich beteiligt. Catak erzielte auf Vorarbeit von David Amegnaglo mit einem platzierten Flachschuss von der Sechzehnmeterkante aus den 2:1-Siegtreffer – kurz vor Schluss. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlingen: Petzold – Bux, Köbele, Schmidt – Herrmann (75. Yilmaz), Scholl, Pepic, Wuttke (88. Tost) – Wehrle, Rienhardt (79. Shaqiri), Echner (75. Diakité). Freiburg: Katz – Steinmann, Ogbus, Hornschuh (46. Schopper), Atemkeng (46. Koß) – Rüdlin, Tarnutzer (78. Wagner) – Zelic, Catak, Tober (62. Amegnaglo) – Fetsch (70. James). Tore: 1:0 Echner (16.), 1:1 Rüdlin (35./FE), 1:2 Catak (87.). SR: Rühl (Waldsolms). ZS: 940.