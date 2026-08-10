„Besser sein, als letzte Saison“: SV Friedrichsthal will mehr

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Im FuPa-Teamcheck zieht Benjamin Baier, Trainer des SV Friedrichsthal, Bilanz zur vergangenen Spielzeit in der 1. Kreisklasse Nord Oberhavel/Barnim. Nach einem starken dritten Platz, einer beeindruckenden Siegesserie und mehr als 100 erzielten Toren geht die Mannschaft mit gestärktem Kader und großer Vorfreude in das neue Spieljahr.

„Unterm Strich war die Saison 2025/26 ein voller Erfolg“, sagt Benjamin Baier gegenüber FuPa. Die Grundlage für das starke Abschneiden lag im Zusammenwachsen des Kaders: „Wenn man bedenkt, dass sich die Mannschaft zu Beginn der Saison nicht kannte, ist es beeindruckend zu sehen, wie schnell die Jungs zu einem echten Team geworden sind und wie sie sich von Spiel zu Spiel weiterentwickelt haben.“

Auf dem Platz schlug sich dieser Zusammenhalt in überzeugenden Resultaten nieder. „Besonders positiv war natürlich unsere Serie von zehn Siegen in Folge. Wir haben über 100 Tore erzielt und über weite Strecken sehr attraktiven und erfolgreichen Fußball gespielt“, berichtet der Trainer. Dennoch bewahrt er die nötige Bodenhaftung: „Viele haben mehr erwartet, aber man muss auch realistisch bleiben. Trotzdem können wir mit der Entwicklung der Mannschaft und dem Erreichten sehr zufrieden sein.“

Basisarbeit und eine Vorbereitung ohne Highlights

Der Blick richtet sich nun auf die feinen Stellschrauben für die Zukunft: „Natürlich gibt es immer Dinge, an denen wir arbeiten können. Wir wollen uns in allen Bereichen weiterentwickeln, konstanter werden und auch gegen stärkere Gegner noch besser auftreten.“ Das Fundament dafür ist gelegt: „Wir haben in der vergangenen Saison eine sehr gute Basis geschaffen. Jetzt geht es darum, darauf aufzubauen und den nächsten Schritt zu machen.“

Die Sommervorbereitung verlief bislang aufgrund äußerer Umstände pragmatisch. „Durch Urlaub, Arbeit und Familie gab es keine wirklichen Highlights. Wir haben mit der Vorbereitung früh angefangen, so dass jeder Trainingseinheiten absolvieren konnte und auch Spielpraxis sammeln konnte“, erklärt Benjamin Baier.

Setzen auf die eigene Jugend und Erfahrung

In der Kaderstruktur setzt der Verein konsequent auf den eigenen Nachwuchs. „Wir haben natürlich viele Spieler mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Was die Entwicklung aber zeigt, ist, dass wir viele junge Spieler jetzt in unserer Herrenmannschaft haben“, betont der Coach. Diese positive Entwicklung bleibt auch der Konkurrenz nicht verborgen: „Das ist der Weg, den wir gehen wollen, und natürlich haben auch andere Vereine gesehen, was für gute Spieler wir haben.“ Halt gibt dem Team die ausgewogene Mischung: „Dazu haben wir einige erfahrene Spieler, die die jungen Spieler unterstützen.“

Umbruch im Kader und neue Gesichter

Personell gab es auf einigen Positionen Veränderungen. Mit Merbold (Grüneberg), Gierke (Zehdenick) und Barke (Zehlendorf) verlor der Klub einige A-Jugendliche an andere Vereine. Dennoch rückt aus dem eigenen Nachwuchs reichlich Potenzial nach: Dutzmann, Schüler, Krawinkel, Stanke, Funke, Schmidt, Schramm und Lorenz stoßen neu hinzu. Zudem schließen sich Lünser (Borgsdorf) sowie Höpfner und Babker (beide vereinslos) dem Team an – mit ihnen ist der Kader perfekt ergänzt. Ergänzend befinden sich aktuell ein bis zwei Probespieler im Training.

Benjamin Baier baut zudem auf jene Akteure, die ihre Premierensaison im Herrenbereich hinter sich haben: „Dazu kommen noch die Spieler, welche bereits ihr erstes Herrenjahr hinter sich haben und das wirklich gut gemeistert haben, aber auch in einigen, wenigen Spielen Lehrgeld bezahlt haben.“

Ambitionierte Ziele in einer unberechenbaren Liga

Hinsichtlich der Meisterschaftsfavoriten hält sich der Coach bedeckt, da man die anderen Mannschaften nicht einschätzen könne und die Liga eine Wundertüte sei. Die eigenen Ambitionen sind dagegen klar definiert: „Die Zielstellung ist klar: Besser sein, als letzte Saison. Neben der Entwicklung der Spieler, wollen wir als Mannschaft konstanter auftreten.“ Nach Rang drei und guten Auftritten gegen Liebenwalde/Grüneberg gießt Benjamin Baier das Streben in Worte: „Wir haben einen wirklich breiten, guten Kader und wollen es jedem Gegner schwer machen. Nach einem dritten Platz in der letzten Saison und guten Spielen gegen Liebenwalde/Grüneberg wollen wir nun mehr.“

Die Vorfreude im gesamten Verein ist spürbar: „Alles in allem haben wir richtig Lust auf die Saison und freuen uns, wenn es richtig losgeht. Nicht nur wir, sondern auch alle Ehrenamtlichen, Verantwortlichen, Vorstand und Fans des SV Friedrichsthal. Verein und Familie ist nicht unser Motto, sondern wir versuchen es auch jeden Tag zu leben.“