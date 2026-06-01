– Foto: SSV Vorsfelde II - Instagram

Die SSV Vorsfelde II hat beim FC Schwülper einen verdienten 7:3-Erfolg gefeiert. Nach einer frühen 4:0-Führung kamen die Gastgeber zwar zwischenzeitlich heran, ernsthaft in Gefahr geriet der Sieg der Gäste jedoch nie.

Die SSV Vorsfelde II hat ihre starke Saison in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 1 mit einem torreichen Auswärtssieg fortgesetzt. Beim FC Schwülper setzte sich die Mannschaft mit 7:3 durch und knackte dabei nicht nur erneut die Sieben-Tore-Marke, sondern erreichte auch ihr zuvor gestecktes Ziel.

„Wir haben ein Kampfspiel erwartet gegen Schwülper. Wir haben gegen die ja auch schon am Mittwoch gespielt und 7:1 gewonnen. Da haben wir erwartet, dass die wieder etwas gutzumachen haben. Anders als Mittwoch haben wir diesmal auf Rasen gespielt.“

Dabei hatte das Spiel für die Gäste kaum besser beginnen können. Bereits in der ersten Minute brachte Malte Istock die Vorsfelder in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Connor Fast auf 2:0. Entsprechend zufrieden zeigte sich Co-Trainer Leon Schnittke, der den verhinderten Cheftrainer Patrick Klein vertrat.

Doch die Gäste waren von Beginn an bereit. „Ich würde auch sagen, die Mannschaft ist mit einer guten Einstellung aufs Feld gekommen. Wir schießen dann innerhalb von sechs Minuten natürlich die ersten zwei Tore. Besser kannst du kaum in ein Spiel rein starten.“

Die frühe Führung gab der SSV-Elf Sicherheit. Zwar fanden die Gastgeber mit zunehmender Spielzeit besser in die Partie, die Kontrolle blieb aber bei den Gästen. „Der Kampf wurde wirklich von Anfang an direkt angenommen. Dann ist Schwülper auch langsam ins Spiel gekommen, aber die Kontrolle lag dennoch bei uns. Da ist auch folgerichtig das dritte Tor für uns gefallen durch eine gute Kombination.“

Für das 3:0 sorgte Marcel-Luis Mokry in der 36. Minute. Es war ein Treffer, der für die Gäste eine besondere Bedeutung hatte. „Das war auch erst mal das Hauptziel für das Spiel. Wir haben uns die Tabelle angeguckt und gesehen, drei Tore fehlen uns für die 100er-Marke. Die wollten wir klar bei dem Spiel erreichen.“

Dieses Ziel war damit erreicht. „Sind damit auch zufrieden in die Halbzeitpause gegangen. Ich würde sagen, auch in der Höhe eine verdiente 3:0-Führung.“

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte erneut Marcel-Luis Mokry auf 4:0. Alles schien auf einen völlig ungefährdeten Nachmittag hinauszulaufen. Doch dann verlor Vorsfelde II vorübergehend etwas die Kontrolle.

„Aus der Halbzeit kommen wir eigentlich wieder relativ gut und machen das 4:0. Dann hatten wir aber eine Phase, da machen wir viele kleinere Fehler. Lassen Schwülper somit ins Spiel kommen.“

Die Gastgeber nutzten diese Schwächephase konsequent. Zunächst traf der eingewechselte Christopher Thies zum 1:4 (60.), nur eine Minute später verkürzte Lauritz Macht auf 2:4. Plötzlich war zumindest etwas Spannung in der Partie.

Doch die Gäste fanden die passende Antwort. Clenio N'Kossi Antonio stellte in der 77. Minute den Drei-Tore-Abstand wieder her. Zwar verkürzte Lauritz Macht wenig später noch einmal auf 3:5, doch eine echte Wende zeichnete sich nicht ab.

„Wir lassen uns dann davon nicht zu sehr unterkriegen und machen dann das 5:2. Die schießen wieder im Gegenzug das 5:3. Das war natürlich etwas, was uns jetzt nicht so erfreut hat, dass wir dann drei Gegentore in dem Spiel kriegen.“

Trotzdem blieb der Co-Trainer gelassen. „Dennoch muss man dazu auch sagen: Man hatte zu keinem Zeitpunkt, auch nicht nach den zwei Toren von Schwülper, das Gefühl, dass wir das Spiel aus der Hand geben oder dass Schwülper noch irgendwas dreht.“

In der Schlussphase sorgten Cedric Schröder mit dem 6:3 und erneut Marcel-Luis Mokry mit seinem dritten Treffer zum 7:3-Endstand für klare Verhältnisse. Damit traf Vorsfelde II wie schon im vorherigen Duell am Mittwoch gegen Schwülper erneut siebenmal.

Trotz des hohen Sieges sah Schnittke auch Verbesserungspotenzial. „Alles in allem würde ich sagen, auch in der Höhe ein verdienter 7:3-Sieg. Das Einzige, was uns halt so ein bisschen stört, sind die drei Gegentore, weil wir jetzt auch wieder länger nicht mehr zu Null gespielt haben. Das ist natürlich ein Punkt, der ein bisschen im Auge stört.“

Am klaren Erfolg änderte das jedoch nichts. „Aber alles in allem war es trotzdem eine solide Leistung. Sieben Tore geschossen, wieder gewonnen und deswegen alles gut.“